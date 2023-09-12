Уил о Гусеве: «Он напоминает мне Тома Брэди. Один из лучших плеймейкеров КХЛ, круто играть с таким великим хоккеистом»

Теги КХЛ Том Брэди Никита Гусев Динамо Джордан Уил Хоккей

Джордан Уил сравнил Никиту Гусева с легендой американского футбола Томом Брэди.

«Как мне играется с Гусевым? Мы все знаем, на что он способен. Он один из лучших плеймейкеров КХЛ. Прекрасно, когда у тебя такой партнер по команде. Он может отдать передачу из самой сложной ситуации, и тебе остаётся только попасть по шайбе (смеется).

С кем я его могу сравнить? Он мне напоминает Тома Брэди (семикратного победителя Супербоула – прим. Sports.ru). Круто играть с таким великим хоккеистом.

Мы продолжаем работать над химией, чтобы еще лучше взаимодействовать на протяжении всего сезона. Пока только начало регулярки, и впереди еще много матчей», – сказал форвард «Динамо». 

6 комментариев

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Beerfanidi
Уил стал прекрасным партнером для Гусева, как и ожидалось, при это саи Никита красиво и эффективно солирует самому Джордану. А из большинство канадцы + Менелл или Ожиган и Гусев набирают запредельную по меркам КХЛ высоту)
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FinishedBreakfast
Всё-таки не в любом контексте слово great стоит переводить как "великий".
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Валерий Сергеевич
Ответ Beerfanidi
Уил стал прекрасным партнером для Гусева, как и ожидалось, при это саи Никита красиво и эффективно солирует самому Джордану. А из большинство канадцы + Менелл или Ожиган и Гусев набирают запредельную по меркам КХЛ высоту)
Да, похоже скоро все начнут боятся такого большинства!
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Machine Head
Я всегда пишу , что Гусев крут . За его катанием приятно смотреть с трибуны , когда видишь его вживую , как он начинает катить , с каким диапазоном . Убрать одного двух вообще не проблема для него . Как он ведет шайбу , как прикрывает корпусом , потрясающая работа рук . Я всегда пишу , что он много работает , если даже не забивает , но много движения и это отвлекает соперника . Ну и по статистике Гусев лидер чемпионата в пяти матчах .
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AntOn
Напоминает Брейди.... Ростом? кхм... Величием? кхм... Работоспособностью? .... кхм .... но чем-то напоминает! УЛЫБКОЙ! )))
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Marienburg
Никогда не видел, чтобы Кеша что-то такое писал. Может, пропустил. Грешен, не зависаю на спортсе круглыми утками
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