Уил о Гусеве: «Он напоминает мне Тома Брэди. Один из лучших плеймейкеров КХЛ, круто играть с таким великим хоккеистом»

Джордан Уил сравнил Никиту Гусева с легендой американского футбола Томом Брэди.

«Как мне играется с ? Мы все знаем, на что он способен. Он один из лучших плеймейкеров . Прекрасно, когда у тебя такой партнер по команде. Он может отдать передачу из самой сложной ситуации, и тебе остаётся только попасть по шайбе (смеется).

С кем я его могу сравнить? Он мне напоминает Тома Брэди (семикратного победителя Супербоула – прим. Sports.ru). Круто играть с таким великим хоккеистом.

Мы продолжаем работать над химией, чтобы еще лучше взаимодействовать на протяжении всего сезона. Пока только начало регулярки, и впереди еще много матчей», – сказал форвард « ».