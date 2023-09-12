Уил о Гусеве: «Он напоминает мне Тома Брэди. Один из лучших плеймейкеров КХЛ, круто играть с таким великим хоккеистом»
Джордан Уил сравнил Никиту Гусева с легендой американского футбола Томом Брэди.
«Как мне играется с Гусевым? Мы все знаем, на что он способен. Он один из лучших плеймейкеров КХЛ. Прекрасно, когда у тебя такой партнер по команде. Он может отдать передачу из самой сложной ситуации, и тебе остаётся только попасть по шайбе (смеется).
С кем я его могу сравнить? Он мне напоминает Тома Брэди (семикратного победителя Супербоула – прим. Sports.ru). Круто играть с таким великим хоккеистом.
Мы продолжаем работать над химией, чтобы еще лучше взаимодействовать на протяжении всего сезона. Пока только начало регулярки, и впереди еще много матчей», – сказал форвард «Динамо».
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