Джордан Уил: «Динамо» переигрывало «Торпедо» в прошлом плей-офф. Посмотрите, что с ними сделал СКА – стиль может привести к определенной точке»

Джордан Уил считает, что «Динамо» переигрывало «Торпедо» в прошлом плей-офф КХЛ.

«Динамо» проиграло со счетом 2-4 в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Думаю, нам очень не повезло. Мне кажется, мы переигрывали « ».

Возможно, кто-то думает иначе, но мы чувствовали, что можем выиграть ту серию, однако сами упустили ее из рук. Мы упустили преимущество в важных моментах, проиграли последние три матча в овертаймах.

Это тяжело, очень большое разочарование. Я играл во многих сериях плей-офф, но эта серия была из тех, принять поражение в которых было тяжелее всего.

Мы чувствовали, что заслуживали победу. Когда есть такое чувство, когда играешь хорошо и проигрываешь – это отстой.

Если играешь не так хорошо и проигрываешь, думаешь: окей, вы нас обыграли, вы играли лучше. Но тогда мы верили, что должны были выигрывать и проходить дальше.

В этом сезоне многие в « » хотят почувствовать вкус успеха. Мы хорошо провели прошлый сезон, однако этот с новыми игроками хотим провести еще лучше.

– Это «Торпедо» называют самой стильной командой в .

– Да, я согласен с этим. У них много мастеровитых игроков, большая площадка, где они могут творить все, что захотят.

Но посмотрите, что с ними сделал в плей-офф. Стиль может привести тебя к определенной точке, однако затем его нужно чем-то дополнять.

СКА тоже был стильной командой, но у них была и сильная хватка.

Я видел много команд-победителей, видел, как «Лос-Анджелес» брал Кубок Стэнли. Одного стиля для этого мало, – сказал нападающий «Динамо» .