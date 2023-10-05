Джордан Уил: «Динамо» переигрывало «Торпедо» в прошлом плей-офф. Посмотрите, что с ними сделал СКА – стиль может привести к определенной точке»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Динамо Джордан Уил Чемпионат.com Хоккей

Джордан Уил считает, что «Динамо» переигрывало «Торпедо» в прошлом плей-офф КХЛ.

«Динамо» проиграло со счетом 2-4 в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Думаю, нам очень не повезло. Мне кажется, мы переигрывали «Торпедо».

Возможно, кто-то думает иначе, но мы чувствовали, что можем выиграть ту серию, однако сами упустили ее из рук. Мы упустили преимущество в важных моментах, проиграли последние три матча в овертаймах.

Это тяжело, очень большое разочарование. Я играл во многих сериях плей-офф, но эта серия была из тех, принять поражение в которых было тяжелее всего.

Мы чувствовали, что заслуживали победу. Когда есть такое чувство, когда играешь хорошо и проигрываешь – это отстой.

Если играешь не так хорошо и проигрываешь, думаешь: окей, вы нас обыграли, вы играли лучше. Но тогда мы верили, что должны были выигрывать и проходить дальше.

В этом сезоне многие в «Динамо» хотят почувствовать вкус успеха. Мы хорошо провели прошлый сезон, однако этот с новыми игроками хотим провести еще лучше.

– Это «Торпедо» называют самой стильной командой в КХЛ.

– Да, я согласен с этим. У них много мастеровитых игроков, большая площадка, где они могут творить все, что захотят.

Но посмотрите, что с ними сделал СКА в плей-офф. Стиль может привести тебя к определенной точке, однако затем его нужно чем-то дополнять.

СКА тоже был стильной командой, но у них была и сильная хватка.

Я видел много команд-победителей, видел, как «Лос-Анджелес» брал Кубок Стэнли. Одного стиля для этого мало, – сказал нападающий «Динамо» Джордан Уил.

3 комментария

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vadim 1980
Причём здесь кто кого потом сделал? Если бы не О’Делл то для Динамо тоже в 4-х матчах всё закончилось бы
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viktorpavlov70
Торпедо вас переиграло во всех овертаймах в одну калитку из-за вашей трусливой тактики. Мечтатель. В первых четырёх матчах у вас даже было небольшое преимущество, за исключением второй игры. Ну и в первой вам повезло, что не засчитали гол Гончарука из-за сомнительного офсайда у Коваленко. А в четвёртой игре Торпедо вас переломило через колено выиграв игру в гостях с 0-2. Больше у вас шансов не было. Ну а со СКА Торпедо играло очень достойно, имея все шансы на победу во всех четырёх отдельно взятых матчах. Конечно выиграть ту серию у того СКА Торпедо не смогло бы, но в первом и последнем матчах вообще возило питерцев. Но где-то неопытность игроков, где-то откровенный не фарт, а где-то люди в полосатом не позволили Торпедовцам зацепиться.
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Матроскин52
Как бы то не было, Торпедо прошло дальше вас… Проиграли СКА по делу, хотя пару игр можно было зацепить…
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