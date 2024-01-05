Тренер «Коламбуса» о Тарасове против «Филадельфии»: «Он был великолепен от начала и до конца»

Теги Филадельфия Коламбус НХЛ Паскаль Венсан Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Главный тренер «Коламбуса» высоко оценил игру вратаря Даниила Тарасова.

«Коламбус» обыграл «Филадельфию» по буллитам со счетом 3:2. 24‑летний Тарасов отразил 39 из 41 броска.  В серии послематчевых буллитов он отразил броски Шона Кутюрье, Бобби Бринка и Тайсона Фоерстера. 

«Он был великолепен сегодня. При игре 5 на 3 парни проделали хорошую работу, но в конце концов вратарь должен быть ключевым игроком, особенно при игре 3 на 5. И он был действительно хорош от начала и до конца», – сказал Паскаль Венсан.

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