«Сан-Хосе» впервые в XXI веке и в 5-й раз в истории проиграл 10 матчей подряд в основное время
«Сан-Хосе» проиграл 10 матчей подряд в основное время.
Команда уступила «Виннипегу» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ и продлила серию из поражений в основное время до 10 игр.
Такое случилось с «Сан-Хосе» впервые в XXI веке и в 5-й раз в истории. Антирекорд был установлен в сезоне-1992/93 (17 поражений в основное время подряд).
В текущем сезоне «Шаркс» набрали 21 очко в 39 играх и занимают последнее место в турнирной таблице лиги.
Ну и любимый гол сонг Chicago Blackhawks :)
Так что Маклин наш💪💪💪
https://twitter.com/AceTheKiddd/status/1741591467423109348?t=ydPq3p3G9I0Si_w_F5I9cw&s=19
https://twitter.com/AceTheKiddd/status/1741614817914376622?t=XZ66OhbMiKwon4JFcEGPng&s=19