«Сан-Хосе» впервые в XXI веке и в 5-й раз в истории проиграл 10 матчей подряд в основное время

Теги Сан-Хосе НХЛ Виннипег Дэвид Куинн Хоккей

«Сан-Хосе» проиграл 10 матчей подряд в основное время.

Команда уступила «Виннипегу» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ и продлила серию из поражений в основное время до 10 игр.

Такое случилось с «Сан-Хосе» впервые в XXI веке и в 5-й раз в истории. Антирекорд был установлен в сезоне-1992/93 (17 поражений в основное время подряд). 

В текущем сезоне «Шаркс» набрали 21 очко в 39 играх и занимают последнее место в турнирной таблице лиги. 

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13 комментариев
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Бедовые они какие то, короли с утками уже и бидоны взяли, и кучу ребилдов прошли, а эти все никак.
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Всё больше шансов на Маклина Селебрини, он как раз к городу привык. Родился в Ванкувере, а детство провёл в Сан-Хосе
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Сан-Хосе продолжает устанавливать различные антирекорды. По сути сезон провален полностью, перспектив нет никаких, так ещё и постоянные разгромные поражения чередуются с поражениями в 1-2 шайбы. Ведь проиграть 2-1 сильному Виннипегу вроде не зазорно.
+2
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+2
Ответ ogent
Сан-Хосе продолжает устанавливать различные антирекорды. По сути сезон провален полностью, перспектив нет никаких, так ещё и постоянные разгромные поражения чередуются с поражениями в 1-2 шайбы. Ведь проиграть 2-1 сильному Виннипегу вроде не зазорно.
Селебрини важнее
+2
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Ответ Dmitry Ptitsyn
Селебрини важнее
И в итоге сто пудов уйдёт не к ним, а к каким-нибудь Чикаго или Анахайму
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Ответ Белый офицер
Он будет у них. Селебрини не того калибра игрок чтобы его приберечь для клуба с историей))
А когда у нас ближайший некстван уровня Бедарда или Макди намечается? Вроде не в ближайшие три года, про Бедарда вовсю говорили как про будущую звезду ещё лет с 14
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Колышкин
Всё больше шансов на Маклина Селебрини, он как раз к городу привык. Родился в Ванкувере, а детство провёл в Сан-Хосе
Тут давеча Маклин сказал , что его первое джерси было с номером Джонатана Тэйвза:).
Ну и любимый гол сонг Chicago Blackhawks :)
Так что Маклин наш💪💪💪

https://twitter.com/AceTheKiddd/status/1741591467423109348?t=ydPq3p3G9I0Si_w_F5I9cw&s=19

https://twitter.com/AceTheKiddd/status/1741614817914376622?t=XZ66OhbMiKwon4JFcEGPng&s=19
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жалко акульчиков конечно( симпатичная, но какая то неудачная франшиза
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Кильки
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Ответ Юрий Безуглый
И в итоге сто пудов уйдёт не к ним, а к каким-нибудь Чикаго или Анахайму
Он будет у них. Селебрини не того калибра игрок чтобы его приберечь для клуба с историей))
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Ответ Dmitry Ptitsyn
Селебрини важнее
Судя по МЧМ, ничего особенного.
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Ответ Юрий Безуглый
А когда у нас ближайший некстван уровня Бедарда или Макди намечается? Вроде не в ближайшие три года, про Бедарда вовсю говорили как про будущую звезду ещё лет с 14
Некстванов не намечается, но Вадим Шипачев может вернуться, чтобы править
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Ответ TOEWS
Тут давеча Маклин сказал , что его первое джерси было с номером Джонатана Тэйвза:). Ну и любимый гол сонг Chicago Blackhawks :) Так что Маклин наш💪💪💪 https://twitter.com/AceTheKiddd/status/1741591467423109348?t=ydPq3p3G9I0Si_w_F5I9cw&s=19 https://twitter.com/AceTheKiddd/status/1741614817914376622?t=XZ66OhbMiKwon4JFcEGPng&s=19
Я думаю Вам Бедарда будет достаточно, ещё Оттаве не помешал бы
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