«Сан-Хосе» впервые в XXI веке и в 5-й раз в истории проиграл 10 матчей подряд в основное время

«Сан-Хосе» проиграл 10 матчей подряд в основное время.

Команда уступила « » (1:2) в регулярном чемпионате и продлила серию из поражений в основное время до 10 игр.

Такое случилось с « » впервые в XXI веке и в 5-й раз в истории. Антирекорд был установлен в сезоне-1992/93 (17 поражений в основное время подряд).

В текущем сезоне «Шаркс» набрали 21 очко в 39 играх и занимают последнее место в турнирной таблице лиги.