Матвей Мичков: «Селебрини – хороший парень, но Демидов – для меня не просто первый номер драфта НХЛ-2024, а безусловно первый»
Матвей Мичков назвал Ивана Демидова безусловно первым номером драфта НХЛ-2024.
– Вы смотрите на ваших сверстников из других сборных. Они делают что-то невероятное? Я понимаю, что год назад играл Коннор Бедард – по нему вопросов нет. А теперь?
– Я слышал про канадца Макклина Селебрини. Смотрел за его играми.
Ну… Хороший парень 2006 года рождения. Он находится где-то вверху списка бомбардиров МЧМ.
Но для меня первый номер будущего драфта НХЛ – это Ваня Демидов. Причем не просто он первый, а безусловно первый. Других вариантов у меня и быть не может.
– Вы с Демидовым общаетесь? А то судьба раскидала вас по разным городам.
– Конечно, да. И у нас дни рождения идут друг за другом. У меня – 9 декабря, у него – 10 декабря.
Сначала он позвонил мне с поздравлениями, потом – я ему. Сказали друг другу много теплых слов.
У нас очень близкие отношения. Мы очень хорошо общаемся, – сказал нападающий «Сочи» Матвей Мичков.