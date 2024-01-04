Матвей Мичков: «Селебрини – хороший парень, но Демидов – для меня не просто первый номер драфта НХЛ-2024, а безусловно первый»

Теги СКА НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Иван Демидов Макклин Селебрини Хоккей

Матвей Мичков назвал Ивана Демидова безусловно первым номером драфта НХЛ-2024.

– Вы смотрите на ваших сверстников из других сборных. Они делают что-то невероятное? Я понимаю, что год назад играл Коннор Бедард – по нему вопросов нет. А теперь?

– Я слышал про канадца Макклина Селебрини. Смотрел за его играми.

Ну… Хороший парень 2006 года рождения. Он находится где-то вверху списка бомбардиров МЧМ.

Но для меня первый номер будущего драфта НХЛ – это Ваня Демидов. Причем не просто он первый, а безусловно первый. Других вариантов у меня и быть не может.

– Вы с Демидовым общаетесь? А то судьба раскидала вас по разным городам.

– Конечно, да. И у нас дни рождения идут друг за другом. У меня – 9 декабря, у него – 10 декабря.

Сначала он позвонил мне с поздравлениями, потом – я ему. Сказали друг другу много теплых слов.

У нас очень близкие отношения. Мы очень хорошо общаемся, – сказал нападающий «Сочи» Матвей Мичков.

4 комментария
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у мичкова агент бывший кгбэшник сергей федотов.
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Ответ dinm 8
у мичкова агент бывший кгбэшник сергей федотов.
А в руководстве ВАДА одни бывшие цэрэушники?
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