«Нефтехимик» обыграл «Ладу», сравняв счет вшестером в 3-м периоде и забив победный гол за 1 секунду до конца овертайма после выигранного вбрасывания
«Нефтехимик» забил «Ладе» победный гол за секунду до завершения овертайма.
Команда тренера Олега Леонтьева выиграла со счетом 4:3 в дополнительном периоде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу третьего периода нижнекамцы уступали 2:3.
«Нефтехимик» заменил вратаря на шестого полевого игрока и вшестером перевел игру в овертайме, когда на отметке 58:36 отличился нападающий Евгений Митякин.
В овертайме «Нефтехимик» забил гол за секунду до его завершения. Александр Дергачев выиграл вбрасывание в зоне соперника, Владимир Брюквин сделал передачу на дальнюю штангу, где шайбу в ворота отправил Жан-Себастьян Деа.
«Лада» набрала 58 очков в 48 играх и находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» располагается на десятой позиции, имея в активе 45 баллов в 47 матчах.