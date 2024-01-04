«Нефтехимик» обыграл «Ладу», сравняв счет вшестером в 3-м периоде и забив победный гол за 1 секунду до конца овертайма после выигранного вбрасывания

Теги Лада Нефтехимик видео КХЛ Жан-Себастьян Деа Евгений Митякин Хоккей

«Нефтехимик» забил «Ладе» победный гол за секунду до завершения овертайма.

Команда тренера Олега Леонтьева выиграла со счетом 4:3 в дополнительном периоде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу третьего периода нижнекамцы уступали 2:3.

«Нефтехимик» заменил вратаря на шестого полевого игрока и вшестером перевел игру в овертайме, когда на отметке 58:36 отличился нападающий Евгений Митякин.

В овертайме «Нефтехимик» забил гол за секунду до его завершения. Александр Дергачев выиграл вбрасывание в зоне соперника, Владимир Брюквин сделал передачу на дальнюю штангу, где шайбу в ворота отправил Жан-Себастьян Деа.

«Лада» набрала 58 очков в 48 играх и находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» располагается на десятой позиции, имея в активе 45 баллов в 47 матчах.

2 комментария
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Крутой матч получился! Нефтехимик ещё борется за плей-офф
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Вот это желание и воля к победе! Молодцы!
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