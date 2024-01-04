«Нефтехимик» обыграл «Ладу», сравняв счет вшестером в 3-м периоде и забив победный гол за 1 секунду до конца овертайма после выигранного вбрасывания

«Нефтехимик» забил «Ладе» победный гол за секунду до завершения овертайма.

Команда тренера Олега Леонтьева выиграла со счетом 4:3 в дополнительном периоде в матче Фонбет чемпионата .

По ходу третьего периода нижнекамцы уступали 2:3.

«Нефтехимик» заменил вратаря на шестого полевого игрока и вшестером перевел игру в овертайме, когда на отметке 58:36 отличился нападающий .

В овертайме « » забил гол за секунду до его завершения. Александр Дергачев выиграл вбрасывание в зоне соперника, Владимир Брюквин сделал передачу на дальнюю штангу, где шайбу в ворота отправил .

«Лада» набрала 58 очков в 48 играх и находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» располагается на десятой позиции, имея в активе 45 баллов в 47 матчах.