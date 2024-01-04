Мойсевич о сухой серии: «Когда-то я должен был пропустить. СКА побеждает за счет хорошей командной игры – парни забивают и надежно играют в обороне»
Павел Мойсевич высказался о серии без пропущенных шайб в КХЛ.
СКА обыграл «Витязь» (6:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде вратарь пропустил шайбу. Сухая серия голкипера составила 242 минуты и 55 секунд.
– Эмоции непередаваемые. Ждал этого шанса, когда мне дадут сыграть первую полноценную игру. Рад, что доверили. В принципе сыграл неплохо.
– Не обидно, что прервалась рекордная сухая серия?
– Ничего страшного. В конце концов, когда-то я должен был пропустить. Будем начинать другую серию.
– Во внутренней вратарской бригаде СКА тебя уже наверняка морально готовили к тому, что рано или поздно ты пропустишь шайбу?
– Да, конечно, где-то подкалывали парни, шутили. Ничего страшного – забили и забили.
– Как оценишь нынешний уровень вратарей в СКА?
– Здесь все вратари в порядке. Я равняюсь на старших. От каждого можно что-то позаимствовать, чему-то научиться.
– СКА продлил победную серию до четырех матчей. За счет чего команде сейчас удается побеждать в каждой игре?
– За счет хорошей командной игры.
Парни забивают и надежно играют в обороне. Надо продолжать в том же духе, и тогда эта серия продолжится, – сказал вратарь СКА Павел Мойсевич.
19-летний вратарь-рекордсмен 243 минуты не пропускал в КХЛ. Кто он и откуда взялся в СКА?