Нюландер может подписать 8-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 11,25 млн долларов в год

«Торонто» близок к договоренности о контракте с Вильямом Нюландером.

В разработке канадского клуба находится контракт для шведского форварда на общую сумму около 90 миллионов долларов.

Генеральный менеджер «Лифс» Брэд Треливинг провел позитивные переговоры с игроком.

Ожидается, что зарплата по соглашению на восемь лет составит 11,25 миллиона долларов в год.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Мэйпл Лифс» могут завершить оформление документов на этой неделе.

Клуб намерен решить вопрос с договором хоккеиста до Матча звезд НХЛ, который состоится в Торонто.

По действующему соглашению кэпхит форварда составляет 6,96 миллиона долларов в год.

Нюландер набрал 50 (19+31) очков в 35 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.