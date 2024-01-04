Нюландер может подписать 8-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 11,25 млн долларов в год

Теги Торонто НХЛ Эллиотт Фридман Вильям Нюландер Брэд Треливинг Хоккей

«Торонто» близок к договоренности о контракте с Вильямом Нюландером.

В разработке канадского клуба находится контракт для шведского форварда на общую сумму около 90 миллионов долларов.

Генеральный менеджер «Лифс» Брэд Треливинг провел позитивные переговоры с игроком.

Ожидается, что зарплата Вильяма Нюландера по соглашению на восемь лет составит 11,25 миллиона долларов в год.

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Мэйпл Лифс» могут завершить оформление документов на этой неделе.

Клуб намерен решить вопрос с договором хоккеиста до Матча звезд НХЛ, который состоится в Торонто.

По действующему соглашению кэпхит форварда составляет 6,96 миллиона долларов в год.

Нюландер набрал 50 (19+31) очков в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

21 комментарий
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руководство Торонто конечно Гении,перед началом сезона Нюла был готов подписать контракт на 9,5-10млн но они предлагали 8млн а сейчас дают 11.
+16
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+15
Ответ Ник88
Как и у Эдмонтона . Без вратаря, без защиты, но с высокооплачиваемыми нападающими.
Вот только разница в том, что главными проблемами Эдмонтона являются как раз высокооплачиваемые вратарь (Кэмпбелл) и защитник (Нёрс).
+13
0
+13
Остальная команда будет играть за уважение партии и еду?
Это же как так вышло, что у команды большой шестерки всю ведомость сожрали Таварес, Марнер, Меттьюз и Нюландер? Все игроки нападения, ни одного нормального защитника в команде.
Все звёзды и все идут больше очка за игру. Похоже, Марнер ближайший на выход.
В защите проходной двор, на воротах Гатальский из Газмяса
Как вы собрались проходить первый раунд плей офф?
+13
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+10
Ответ rdm39
Остальная команда будет играть за уважение партии и еду? Это же как так вышло, что у команды большой шестерки всю ведомость сожрали Таварес, Марнер, Меттьюз и Нюландер? Все игроки нападения, ни одного нормального защитника в команде. Все звёзды и все идут больше очка за игру. Похоже, Марнер ближайший на выход. В защите проходной двор, на воротах Гатальский из Газмяса Как вы собрались проходить первый раунд плей офф?
Почему Марнер ближайший на выход? Потерпят один сезон, а потом закончится контракт Тавареса на 11 млн.
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И будет в трех пятерках играть…
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Ответ Фанат спорта01
руководство Торонто конечно Гении,перед началом сезона Нюла был готов подписать контракт на 9,5-10млн но они предлагали 8млн а сейчас дают 11.
Тут скорее Нюла гений
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+4
Ответ upuckuH
какую-то лазейку нашли, чоужтам
Никакой лазейки. Место у них будет. Вопрос лишь по качеству остальных игроков при таких зарплатах лидеров атаки.
+3
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+3
Ответ rdm39
Остальная команда будет играть за уважение партии и еду? Это же как так вышло, что у команды большой шестерки всю ведомость сожрали Таварес, Марнер, Меттьюз и Нюландер? Все игроки нападения, ни одного нормального защитника в команде. Все звёзды и все идут больше очка за игру. Похоже, Марнер ближайший на выход. В защите проходной двор, на воротах Гатальский из Газмяса Как вы собрались проходить первый раунд плей офф?
Похоже, Марнер ближайший на выход.
--------------------------------------------
Ближайший на выход скорее Таварес.
+3
0
+3
Ответ rdm39
Остальная команда будет играть за уважение партии и еду? Это же как так вышло, что у команды большой шестерки всю ведомость сожрали Таварес, Марнер, Меттьюз и Нюландер? Все игроки нападения, ни одного нормального защитника в команде. Все звёзды и все идут больше очка за игру. Похоже, Марнер ближайший на выход. В защите проходной двор, на воротах Гатальский из Газмяса Как вы собрались проходить первый раунд плей офф?
Бертуцци/Доми/Т.Дж. Броди заканчиваются, можно заща среднего взять, невелеки потери, годик перекантоваться, потом с Тавареса 11 млн. освободится. Марнера терять как-то не логично
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какую-то лазейку нашли, чоужтам
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+1
никита петухов нам сейчас все разъяснит
+1
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+1
Как и у Эдмонтона . Без вратаря, без защиты, но с высокооплачиваемыми нападающими.
+3
-2
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жалко болельшиков торонто. еще 60 лет будут ждут кубка.
+3
-2
+1
Ответ Иван Павлов
Вот только разница в том, что главными проблемами Эдмонтона являются как раз высокооплачиваемые вратарь (Кэмпбелл) и защитник (Нёрс).
Это да ,Нёрс жрёт дофига и по уровню ни разу не Макар, а по деньгам одинаково. эт я уже по защам сравниваю. Но по игре дисбаланс и перекос в атаку и у тех и у тех
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Ответ руслан рарк
никита петухов нам сейчас все разъяснит
стакан воды?)
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вперёд за кубком
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Он заслужил контракт больший чем у Панарина. Тут должны быть символические 12 млн.
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Ну как я и говорил, самый минимум что щас стоит Нюландер это 11 млн. Вне Торонто мог бы претендовать на 12 млн (а то и больше), но только на 7 лет
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Тавареса в ЛТИР?
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