Нюландер может подписать 8-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 11,25 млн долларов в год
«Торонто» близок к договоренности о контракте с Вильямом Нюландером.
В разработке канадского клуба находится контракт для шведского форварда на общую сумму около 90 миллионов долларов.
Генеральный менеджер «Лифс» Брэд Треливинг провел позитивные переговоры с игроком.
Ожидается, что зарплата Вильяма Нюландера по соглашению на восемь лет составит 11,25 миллиона долларов в год.
Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что «Мэйпл Лифс» могут завершить оформление документов на этой неделе.
Клуб намерен решить вопрос с договором хоккеиста до Матча звезд НХЛ, который состоится в Торонто.
По действующему соглашению кэпхит форварда составляет 6,96 миллиона долларов в год.
Нюландер набрал 50 (19+31) очков в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
Это же как так вышло, что у команды большой шестерки всю ведомость сожрали Таварес, Марнер, Меттьюз и Нюландер? Все игроки нападения, ни одного нормального защитника в команде.
Все звёзды и все идут больше очка за игру. Похоже, Марнер ближайший на выход.
В защите проходной двор, на воротах Гатальский из Газмяса
Как вы собрались проходить первый раунд плей офф?
--------------------------------------------
Ближайший на выход скорее Таварес.