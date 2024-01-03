Ротенберг поздравил отца с днем рождения: «Главный пример и образец для подражания. В тренерской деятельности ориентируюсь на его методы, психологию, педагогический подход

Роман Ротенберг поздравил отца с днем рождения.

3 января Борису Ротенбергу, президенту футбольного клуба «Сочи», исполнилось 67 лет.

«Сегодня день рождения отмечает мой отец – Борис Романович! Могу смело сказать, что он был и остается для меня главным примером и образцом для подражания.

Благодаря отцу я с ранних лет в спорте. Свои первые шаги я сделал на татами, а уже потом в мою жизнь пришел хоккей.

Сила воли, целеустремленность и настрой только на победы – все эти качества присущи моему отцу, их он передал и мне.

Значительную часть жизни папа отдал дзюдо и самбо, добился значимых успехов в этих видах спорта – выступал за сборную Ленинграда.

Много лет он тренировал детей, наставлял их на правильный путь, спасал от пагубного влияния улицы – в 1980-е и 1990-е это было особенно актуально.

Огромный труд отца в области физической культуры и спорта был оценен по достоинству – он стал кавалером Ордена за заслуги перед Отечеством и Ордена Александра Невского, получил звание Заслуженного тренера России.

В своей сегодняшней тренерской деятельности я ориентируюсь в том числе и на отца – на его методы, психологию, педагогический подход. Он дал мне очень многое!

Папа, огромное тебе спасибо за все, что ты сделал для меня. За то, что передал мне любовь к спорту, активную жизненную позицию и бойцовский дух.

Пусть успех сопутствует тебе во всех начинаниях, здоровье будет крепким, а настроение – отличным! С днем рождения!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.