Ротенберг поздравил отца с днем рождения: «Главный пример и образец для подражания. В тренерской деятельности ориентируюсь на его методы, психологию, педагогический подход

Теги СКА премьер-лига Россия КХЛ Роман Ротенберг Борис Ротенберг-старший Сочи Хоккей

Роман Ротенберг поздравил отца с днем рождения.

3 января Борису Ротенбергу, президенту футбольного клуба «Сочи», исполнилось 67 лет.

«Сегодня день рождения отмечает мой отец – Борис Романович! Могу смело сказать, что он был и остается для меня главным примером и образцом для подражания.

Благодаря отцу я с ранних лет в спорте. Свои первые шаги я сделал на татами, а уже потом в мою жизнь пришел хоккей.

Сила воли, целеустремленность и настрой только на победы – все эти качества присущи моему отцу, их он передал и мне.

Значительную часть жизни папа отдал дзюдо и самбо, добился значимых успехов в этих видах спорта – выступал за сборную Ленинграда.

Много лет он тренировал детей, наставлял их на правильный путь, спасал от пагубного влияния улицы – в 1980-е и 1990-е это было особенно актуально.

Огромный труд отца в области физической культуры и спорта был оценен по достоинству – он стал кавалером Ордена за заслуги перед Отечеством и Ордена Александра Невского, получил звание Заслуженного тренера России.

В своей сегодняшней тренерской деятельности я ориентируюсь в том числе и на отца – на его методы, психологию, педагогический подход. Он дал мне очень многое!

Папа, огромное тебе спасибо за все, что ты сделал для меня. За то, что передал мне любовь к спорту, активную жизненную позицию и бойцовский дух.

Пусть успех сопутствует тебе во всех начинаниях, здоровье будет крепким, а настроение – отличным! С днем рождения!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

33 комментария
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Все «успехи» вашей семейки связаны общей тусовкой с одним из «величайших» людей Вселенной. Сами вы гроша ломаного не стоите.
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"Без тебя, я бы ничего не добился".
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Борису Романовичу, как и Владимиру Владимировичу, желаем от всего сайта долгих лет жизни. Беречь себя, отойти от дел государственных, ибо они требуют времени и сил, которых с возрастом все меньше и меньше, и на старости обязательно посетить Гаагу. очень красивый в тех местах есть Дворец мира, в нем интересные и познавательные заседания проходят.
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Вот странно. Боря Ротенберг старший в 90-е годы, с 1992-го по 1998 жил и работал в Финляндии, но даже там (святой человек!), умудрялся как заявил его сынулька "тренировал детей, наставлял их на правильный путь, спасал от пагубного влияния улицы – в 1980-е и 1990-е это было особенно актуально." Бывает же такое..
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А будет что-то про то, как отец показал пару приёмов и отправил во двор к пацанам, чтобы Йозе не был чушпаном? Но Йозе был плохим учеником, поэтому, как был чушпаном, так им и остался.
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Ответ Vitezslav
"Без тебя, я бы ничего не добился".
там был скорее всего не подход, а доход.
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Примеры, на которые не надо быть похожими
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В Новом году превращение портала в личный дневник Ротенберга продолжается.
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главный пример и образец для подражания в отжатии бабла...
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Что за пагубное влияние улицы? Он же вроде хвастался пацанскими улицами и криминальным воспитанием. Всё, пацан слово дал - слово забрал?
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То что папка достиг все благодаря спорту не поспоришь)
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Йозе, забыл поздравить свой главный пример для подражания. Обидится ещё
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Легенда поздравляет легенду
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Вот откуда тика-така появилась))) Боря-тика, Аркаша-така)))
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Ответ U
В принципе, все по делу. Батя сильно повлиял на его становление, как тренера.
а он тренер?
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Ответ Crow
Уж не знаю, как Романа воспитывали и на какую психологию он ориентируется, но несомненно восхищает то, как Роман успешно борется с синдромом самозванца!
Мне вообще кажется, что у романа с головушкой не всё хорошо. Дело не в воспитании, а в том что он делает и транслирует.
Причем я не иронизирую, ибо реально какой-то подросток в теле взрослого мужика.
Как-будто чувак вернулся с армии и гуляет с одинадцатилетними, прыгает с гаражей и лазает по деревьям.
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Хочется блева...ь
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Молодец, чтит отца.
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Какие же у путина талантливые и умные друзья, прям один краше другого
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про Бориса хз, кого он там наставлял в Финляндии в 90-х. Но братан его Аркадий имел свой клуб, где якобы перевоспитывал трудную молодежь )
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Тьфууу!!
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И 700 просмотренных матчей
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Хоккеист футболиста.
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Не пишите сюда ничего!!!
Пожалейте себя и своих родных!
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Ориентируюсь на его связи.
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Вся Россия будет отмечать такое важное событие😊😊😊 провалитесь вы уже.
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В принципе, все по делу. Батя сильно повлиял на его становление, как тренера.
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Уж не знаю, как Романа воспитывали и на какую психологию он ориентируется, но несомненно восхищает то, как Роман успешно борется с синдромом самозванца!
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От осинки не родятся апельсинки.
Достойный сын своего отца
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