Василевский пропустил от «Виннипега», неудачно сыграв клюшкой. Он отразил 24 из 27 бросков в матче, поражение – 3-е подряд

Андрей Василевский пропустил от «Виннипега», неудачно сыграв клюшкой.

Вратарь « » отразил 24 броска из 27 в игре регулярного чемпионата с «Джетс» (2:4). Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

При счете 1:2 российский вратарь неудачно сыграл клюшкой, шайбу перехватил Владислав Наместников и сделал передачу на Николая Элерса, забросившего ее в ворота.

Поражение стало для Василевского 3-м подряд. В 16 играх в сезоне у него 8 побед при 90,0% сэйвов и 2,94 пропущенных шайбах в среднем за 60 минут.