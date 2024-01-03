Василевский пропустил от «Виннипега», неудачно сыграв клюшкой. Он отразил 24 из 27 бросков в матче, поражение – 3-е подряд

Теги Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Виннипег Хоккей

Андрей Василевский пропустил от «Виннипега», неудачно сыграв клюшкой.

Вратарь «Тампы» отразил 24 броска из 27 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (2:4). Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота. 

При счете 1:2 российский вратарь неудачно сыграл клюшкой, шайбу перехватил Владислав Наместников и сделал передачу на Николая Элерса, забросившего ее в ворота. 

Поражение стало для Василевского 3-м подряд. В 16 играх в сезоне у него 8 побед при 90,0% сэйвов и 2,94 пропущенных шайбах в среднем за 60 минут. 

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