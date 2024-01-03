Юрзинов о журналистике: «Удивляюсь уровню категоричности и агрессии. Хоккея в ряде заметок не вижу – только личное самоутверждение людей, далеких от понимания игры»

Владимир Юрзинов высказался о современной хоккейной журналистике.

«Может, я уже стар и излишне консервативен, но хотел бы большей поддержки со стороны хоккейных журналистов. Поймите, высочайший уровень советского хоккея обеспечивался еще и уровнем спортивной пропаганды, советской журналистики в целом. Она хорошо разбиралась в нашей игре, была влиятельной, но при этом тактичной.

На мой взгляд, эти традиции утеряны. По старой памяти открываю некоторые газеты – и удивляюсь уровню категоричности и агрессии. Хоккея в ряде заметок не вижу – только личное самоутверждение людей, которые далеки от понимания нашей игры.

В былые времена мы уделяли огромное внимание общению с прессой. Например, Виктор Васильевич Тихонов, знавший о журналистах все. А сегодня многие в нашем хоккее к прессе относятся с юмором, игнорируют ее. Кто-то даже пошутил, что перед стартом сезона врачей должны проходить не только хоккеисты, но и некоторые журналисты. Психологов, психиаторов и так далее», – сказал заслуженный тренер СССР, консультант «России 25» и СКА.