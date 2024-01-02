«Торонто» готов предложить выбор в 6-м раунде драфта за приобретение вратаря. Клубы НХЛ хотели бы более крупную компенсацию
«Торонто» не готов платить много для приобретения вратаря.
Известно, что канадский клуб вышел на рынок с задачей найти варианты с обменом голкипера.
Но «Мэйпл Лифс» были готовы предложить потенциальным торговым партнерам выбор на драфте в позднем раунде – вероятно, в шестом, об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.
Однако клубы НХЛ хотели бы получить более крупную компенсацию.
«Торонто» ранее через драфт отказов отправил вратаря Илью Самсонова в АХЛ.
«Торонто» выставил Самсонова на драфт отказов. Почему и что дальше?
Ген.менеджеры хотят жирный кусок, а не кость с ошмётками
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другой вопрос, что сейчас в принципе сложно найти хорошего вратаря на рынке, на ум приходят только Гибсон и Веймелка