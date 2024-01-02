«Торонто» готов предложить выбор в 6-м раунде драфта за приобретение вратаря. Клубы НХЛ хотели бы более крупную компенсацию

«Торонто» не готов платить много для приобретения вратаря.

Известно, что канадский клуб вышел на рынок с задачей найти варианты с обменом голкипера.

Но «Мэйпл Лифс» были готовы предложить потенциальным торговым партнерам выбор на драфте в позднем раунде – вероятно, в шестом, об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Однако клубы НХЛ хотели бы получить более крупную компенсацию.

«Торонто» ранее через драфт отказов отправил вратаря Илью Самсонова в АХЛ.

«Торонто» выставил Самсонова на драфт отказов. Почему и что дальше?