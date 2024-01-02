«Торонто» готов предложить выбор в 6-м раунде драфта за приобретение вратаря. Клубы НХЛ хотели бы более крупную компенсацию

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Эллиотт Фридман Хоккей

«Торонто» не готов платить много для приобретения вратаря.

Известно, что канадский клуб вышел на рынок с задачей найти варианты с обменом голкипера.

Но «Мэйпл Лифс» были готовы предложить потенциальным торговым партнерам выбор на драфте в позднем раунде – вероятно, в шестом, об этом сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Однако клубы НХЛ хотели бы получить более крупную компенсацию.

«Торонто» ранее через драфт отказов отправил вратаря Илью Самсонова в АХЛ.

«Торонто» выставил Самсонова на драфт отказов. Почему и что дальше?

8 комментариев
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Ну это не серьёзно)
Ген.менеджеры хотят жирный кусок, а не кость с ошмётками
Есть бесплатно на рынке свободных агентов Мэтт Мюррей)
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ну и пусть сидят со своим средним набором, очередной сезон в унитаз будет

другой вопрос, что сейчас в принципе сложно найти хорошего вратаря на рынке, на ум приходят только Гибсон и Веймелка
+3
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+3
Ответ *MVP*
ну и пусть сидят со своим средним набором, очередной сезон в унитаз будет другой вопрос, что сейчас в принципе сложно найти хорошего вратаря на рынке, на ум приходят только Гибсон и Веймелка
гибсон всяк не 6ой раунд стоит))
+3
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+2
Гении)
+1
0
+1
Ответ АРХАТ
Ну это не серьёзно) Ген.менеджеры хотят жирный кусок, а не кость с ошмётками Есть бесплатно на рынке свободных агентов Мэтт Мюррей)
Он не на рынке свободных агентов, он в долгосрочном списке травмированных на последнем году контракта в Торонто.
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Проще тогда на Авито подать объявление "приму в дар вратаря с вашей доплатой за самовывоз"
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6 раунд это же неочем
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Ответ *MVP*
ну и пусть сидят со своим средним набором, очередной сезон в унитаз будет другой вопрос, что сейчас в принципе сложно найти хорошего вратаря на рынке, на ум приходят только Гибсон и Веймелка
Джейк Аллен доступен для обмена. Не идеально, но достойный вратарь вполне.
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