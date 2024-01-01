Самсонов остался в «Торонто» – его не забрали с драфта отказов. Вратаря могут отправить в АХЛ
Илья Самсонов остался в «Торонто» после драфта отказов.
Российский голкипер прошел процедуру драфта отказов, откуда его не забрали и по итогам которого клуб может отправить хоккеиста в АХЛ.
Сообщалось, что Илья Самсонов вряд ли сыграет в матчах за «Торонто Марлис». Вратарь сосредоточится на работе с тренерами вратарей команды и персоналом клуба. Голкиперу предоставят неделю для перезагрузки.
В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.
Договор вратаря с кэпхитом 3,55 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона.
«Торонто» выставил Самсонова на драфт отказов. Почему и что дальше?