Самсонов остался в «Торонто» – его не забрали с драфта отказов. Вратаря могут отправить в АХЛ

Теги Торонто НХЛ АХЛ Торонто Марлис Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов остался в «Торонто» после драфта отказов.

Российский голкипер прошел процедуру драфта отказов, откуда его не забрали и по итогам которого клуб может отправить хоккеиста в АХЛ.

Сообщалось, что Илья Самсонов вряд ли сыграет в матчах за «Торонто Марлис». Вратарь сосредоточится на работе с тренерами вратарей команды и персоналом клуба. Голкиперу предоставят неделю для перезагрузки.

В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.

Договор вратаря с кэпхитом 3,55 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона.

«Торонто» выставил Самсонова на драфт отказов. Почему и что дальше?

3 комментария
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ну кто бы его забрал)!
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я уж и правда боялся в Коламбус подрядят.
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Странный Авангард 97. Потенциальных звёзд вагон и тележка. По итогу практически никого.
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