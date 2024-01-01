«Торонто» вызвал Хильдеби из АХЛ на фоне помещения Самсонова на драфт отказов. Вратарь пропускает в среднем 2,20 шайбы за матч в «Марлис»

Теги Торонто НХЛ АХЛ Торонто Марлис Хоккей

«Торонто» вызвал голкипера Денниса Хильдеби из фарм-клуба.

Канадский клуб перевел 22-летнего шведского голкипера в основной состав из «Торонто Марлис».

«Торонто» ранее поместил вратаря Илью Самсонова на драфт отказов.

В нынешнем сезоне Хильдеби провел 15 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 2,20 шайбы и отражая 91,9% бросков.

5 комментариев
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Ответ DenisBu
Будет среди самых высоких сейчас. Маркстрём, Хеллберг и Столарц - такой же рост. Правда, не помню, играл ли последний в этом сезоне.
10 матчей сыграл
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198 см или 6’6" 👀
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Ответ Vince Nail
198 см или 6’6" 👀
Будет среди самых высоких сейчас. Маркстрём, Хеллберг и Столарц - такой же рост.
Правда, не помню, играл ли последний в этом сезоне.
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Ответ *MVP*
10 матчей сыграл
Ух, что-то вообще пропустил. Последний раз видел его игру еще за Уток.
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Ответ DenisBu
Будет среди самых высоких сейчас. Маркстрём, Хеллберг и Столарц - такой же рост. Правда, не помню, играл ли последний в этом сезоне.
Не по теме, но ретроградный спортс вряд ли обратит внимание. Сегодня стартует женская проф. лига. Среди прочего, там два будут обкатываться два новшества: система командных очков 3-2-1-0, и гол в меньшинстве прекращает это меньшинство.
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