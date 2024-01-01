«Торонто» вызвал Хильдеби из АХЛ на фоне помещения Самсонова на драфт отказов. Вратарь пропускает в среднем 2,20 шайбы за матч в «Марлис»
«Торонто» вызвал голкипера Денниса Хильдеби из фарм-клуба.
Канадский клуб перевел 22-летнего шведского голкипера в основной состав из «Торонто Марлис».
«Торонто» ранее поместил вратаря Илью Самсонова на драфт отказов.
В нынешнем сезоне Хильдеби провел 15 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 2,20 шайбы и отражая 91,9% бросков.
Правда, не помню, играл ли последний в этом сезоне.