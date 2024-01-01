Самсонова хотят отправить в АХЛ для перезагрузки и работы с тренерами вратарей фарм-клуба «Торонто»

Теги Торонто НХЛ АХЛ Торонто Марлис Илья Самсонов Хоккей

Илью Самсонова отправят в АХЛ в случае прохождения драфта отказов.

«Торонто» ранее поместил российского голкипера на драфт отказов после того, как он отразил 15 из 21 броска в матче против «Коламбуса» (5:6 ОТ).

Илья Самсонов вряд ли сыграет в матчах за «Торонто Марлис» – фарм-клуб канадского клуба в АХЛ.

Вратарь сосредоточится на работе с тренерами вратарей команды и персоналом клуба. Голкиперу предоставят неделю для перезагрузки.

В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.

Договор вратаря с кэпхитом 3,55 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
- Вы рыбов продаёте?
- Нет, мы Самсонов в АХЛ отправляем
+12
0
+12
Нет смысла оставаться в форме канадской команды. Там огромное психологическое давление. Надо куда нибудь в Койотис или Сан Хосе и на расслабоне играть
+4
-1
+3
Ответ Savardus
- Вы рыбов продаёте? - Нет, мы Самсонов в АХЛ отправляем
- дырявое
+2
0
+2
Каких Самсонов?
+1
0
+1
Самсонов до жопы что ли?
0
0
0
Ему уже ничто не поможет.

Казалось бы, габариты и техника в порядке, но уровень психологии и отношения к делу не соответствует лучшей лиге мира.
+1
-1
0
Ответ Михаил Опякин
Самсонов до жопы что ли?
чуть меньше, чем Козлов.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий