Самсонова хотят отправить в АХЛ для перезагрузки и работы с тренерами вратарей фарм-клуба «Торонто»

Илью Самсонова отправят в АХЛ в случае прохождения драфта отказов.

«Торонто» ранее поместил российского голкипера на драфт отказов после того, как он отразил 15 из 21 броска в матче против «Коламбуса» (5:6 ОТ).

вряд ли сыграет в матчах за « » – фарм-клуб канадского клуба в .

Вратарь сосредоточится на работе с тренерами вратарей команды и персоналом клуба. Голкиперу предоставят неделю для перезагрузки.

В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 игр в регулярном чемпионате , одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.

Договор вратаря с кэпхитом 3,55 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона.