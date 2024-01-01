Самсонова хотят отправить в АХЛ для перезагрузки и работы с тренерами вратарей фарм-клуба «Торонто»
Илью Самсонова отправят в АХЛ в случае прохождения драфта отказов.
«Торонто» ранее поместил российского голкипера на драфт отказов после того, как он отразил 15 из 21 броска в матче против «Коламбуса» (5:6 ОТ).
Илья Самсонов вряд ли сыграет в матчах за «Торонто Марлис» – фарм-клуб канадского клуба в АХЛ.
Вратарь сосредоточится на работе с тренерами вратарей команды и персоналом клуба. Голкиперу предоставят неделю для перезагрузки.
В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.
Договор вратаря с кэпхитом 3,55 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона.
- Нет, мы Самсонов в АХЛ отправляем
Казалось бы, габариты и техника в порядке, но уровень психологии и отношения к делу не соответствует лучшей лиге мира.