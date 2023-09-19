Драфт PWHL. Форвард женской сборной США Хайзи выбрана под 1-м номером, швейцарка Мюллер – под 3-м. Россиянок в списках не было
Форвард женской сборной США Тэйлор Хайзи выбрана под 1-м номером на драфте PWHL.
Новая профессиональная женская лига Северной Америки провела первый драфт в истории.
6 команд выбирали хоккеисток в 15 раундах.
Для драфта не были доступны игроки, которых клубы ранее подписали в качестве свободных агентов (по 3 на каждую команду). В частности, «Монреаль» подписал Мари-Филип Пулен, «Торонто» – Сару Нерс, «Бостон» – Хилари Найт, «Миннесота» – Кендалл Койн Скофилд.
В список игроков, доступных для драфта, вошли 268 хоккеисток из 17 стран. Россиянок в нем не было.
Под первым номером «Миннесотой» была выбрана 23-летняя Тэйлор Хайзи. Форвард сыграла за сборную США на двух женских чемпионатах мира, набрав 30 (8+22) очков в 14 матчах.
Среди европейских игроков выше всех была выбрана форвард сборной Швейцарии Алина Мюллер («Бостон», 3-й номер).
В итоге клубы закрепили права на 47 хоккеисток из Канады и 29 из США. Среди европейских стран первенствовала Чехия (5 игроков).
Драфт PWHL
1-й раунд
1. «Миннесота» – н Тэйлор Хайзи (США).
2. «Торонто» – з Жоселин Ларок (Канада)
3. «Бостон» – н Алина Мюллер (Швейцария)
4. «Нью-Йорк» – з Элла Шелтон (Канада)
5. «Оттава» – з Саванна Хармон (США)
6. «Монреаль» – з Эрин Эмброуз (Канада)
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