Драфт PWHL. Форвард женской сборной США Хайзи выбрана под 1-м номером, швейцарка Мюллер – под 3-м. Россиянок в списках не было

Форвард женской сборной США Тэйлор Хайзи выбрана под 1-м номером на драфте PWHL.

Новая профессиональная женская лига Северной Америки провела первый драфт в истории.

6 команд выбирали хоккеисток в 15 раундах.

Для драфта не были доступны игроки, которых клубы ранее подписали в качестве свободных агентов (по 3 на каждую команду). В частности, «Монреаль» подписал Мари-Филип Пулен, «Торонто» – Сару Нерс, «Бостон» – Хилари Найт, «Миннесота» – Кендалл Койн Скофилд.

В список игроков, доступных для драфта, вошли 268 хоккеисток из 17 стран. Россиянок в нем не было.

Под первым номером «Миннесотой» была выбрана 23-летняя Тэйлор Хайзи. Форвард сыграла за сборную США на двух женских чемпионатах мира, набрав 30 (8+22) очков в 14 матчах.

Среди европейских игроков выше всех была выбрана форвард сборной Швейцарии Алина Мюллер («Бостон», 3-й номер).

В итоге клубы закрепили права на 47 хоккеисток из Канады и 29 из США. Среди европейских стран первенствовала Чехия (5 игроков).

Драфт PWHL

1-й раунд

1. «Миннесота» – н Тэйлор Хайзи (США).

2. «Торонто» – з Жоселин Ларок (Канада)

3. «Бостон» – н Алина Мюллер (Швейцария)

4. «Нью-Йорк» – з Элла Шелтон (Канада)

5. «Оттава» – з Саванна Хармон (США)

6. «Монреаль» – з Эрин Эмброуз (Канада)