Владислав Третьяк: «Овечкин – эталон отношения игрока к стране и Родине. В политике все время живешь на грани любви и ненависти. И не всегда можешь делать то, что хочешь»

Теги ФХР Вашингтон Владислав Третьяк Александр Овечкин НХЛ КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк ответил, стоит ли Александру Овечкину заняться политикой.

– Овечкину вы пишете?

– Да, мы с ним тоже на связи. Он молодец. Недавно у меня проходил аукцион, я как депутат собирал деньги на благотворительность.

Он прислал поздравление, пожелал всем удачи, а его хоккейный свитер моментально купили. У меня очень хорошие отношения с Сашей. Я всегда готов его поддерживать.

– Когда он закончит с хоккеем, стоит ли Овечкину идти в политику?

– Политика – это очень тяжелая работа. Ты все время живешь на грани любви и ненависти. Давление большое. И ты не всегда можешь делать то, что хочешь.

Овечкин должен сам определиться, что ему нравится. Может, он московское «Динамо» возглавит или в министерстве спорта будет работать.

Все зависит от Александра, к чему у него лежит душа. Возможно, он захочет стать депутатом, как я.

Надо принять такое решение, чтобы интересная жизнь продолжалась после спорта. Что ему нравится? Мы не можем решать за Овечкина. Просто пожелаем ему удачи.

А совет, если нужно, Саше всегда дам. Отношусь к нему с уважением. Я помню, как он приехал на чемпионат мира и сыграл за сборную России, хотя у него была трещина в ноге. И никогда в жизни Овечкин не отказывался от сборной.

Для меня это эталон того, как игрок относится к своей стране и Родине, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

29 комментариев
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Эталон не очень умного спортсмена и приспособленца
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Эталон отношения по Третьяку: живёшь и зарабатываешь за рубежом и громко любишь Путина в России.
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иди строй катки. молча.
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Помню, делал фотку с Третьяком, в детстве, чувствовал себя крутым, теперь противно на нее смотреть, будто в чем-то гадком запачкался
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Классный вратарь, человек просто какашка
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Два эталонных приспособленца
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Ответ Rollan Qerey
Очень надеюсь,что Саша не пойдёт в политику после завершения карьеры.
Он в неё пошёл уже во время карьеры, если что
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– Политика – это очень тяжелая работа (с)

;)))))))))))))))))))))
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После проф. спорта только в политику дорога. С таким богатым жизненным опытом в разных сферах)))
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Хорошо любить Родину и президента из Вашингтона
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любовь к власти и деньгам, ненависть к тем, кто мешает это продолжать делать который год.
вот о чём толкует.
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Переход популярного спортсмена в политику после окончания спортивной карьеры рассматривается как что--то естественное. Законотворцы...)
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эталон - это Кучеров. молча, без лозунгов, делает своё великое спортивное дело👍🏽
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А если Ови не захочет возвращать в Россию и останется в США? Изменится ли к нему отношение Третьяка?
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Ответ цэсемьэр
эталон - это Кучеров. молча, без лозунгов, делает своё великое спортивное дело👍🏽
куч уникум. он в принципе не публичен, что для суперзвезд нехарактерно. хотя отжигал он люто! один перформанс с пивом чего стоит=)
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Судя по тому, как бывшие спортсмены проявляют себя в политике, ну его на фиг.
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>Все зависит от Александра, к чему у него лежит душа. Возможно, он захочет стать депутатом, как я.

соломка стелется, уже прям конкретно
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эталон-т.е. подальше от родины?
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Для депутата главное не знание дела, а умение лизать и лапки поднимать по приказу, спортсмены к этому лучше всех подготовлены.
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Пошли слухи что сегодня 1 января у Хк Адмирал тренировка.
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Комментарий удален модератором
Ответ Fona
Помню, делал фотку с Третьяком, в детстве, чувствовал себя крутым, теперь противно на нее смотреть, будто в чем-то гадком запачкался
с чего? если б ты сейчас с ним сфоткался, тогда да. а в те времена это был крутой вратарь.
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