Владислав Третьяк: «Овечкин – эталон отношения игрока к стране и Родине. В политике все время живешь на грани любви и ненависти. И не всегда можешь делать то, что хочешь»

Владислав Третьяк ответил, стоит ли Александру Овечкину заняться политикой.

– Овечкину вы пишете?

– Да, мы с ним тоже на связи. Он молодец. Недавно у меня проходил аукцион, я как депутат собирал деньги на благотворительность.

Он прислал поздравление, пожелал всем удачи, а его хоккейный свитер моментально купили. У меня очень хорошие отношения с Сашей. Я всегда готов его поддерживать.

– Когда он закончит с хоккеем, стоит ли Овечкину идти в политику?

– Политика – это очень тяжелая работа. Ты все время живешь на грани любви и ненависти. Давление большое. И ты не всегда можешь делать то, что хочешь.

Овечкин должен сам определиться, что ему нравится. Может, он московское «Динамо» возглавит или в министерстве спорта будет работать.

Все зависит от Александра, к чему у него лежит душа. Возможно, он захочет стать депутатом, как я.

Надо принять такое решение, чтобы интересная жизнь продолжалась после спорта. Что ему нравится? Мы не можем решать за Овечкина. Просто пожелаем ему удачи.

А совет, если нужно, Саше всегда дам. Отношусь к нему с уважением. Я помню, как он приехал на чемпионат мира и сыграл за сборную России, хотя у него была трещина в ноге. И никогда в жизни Овечкин не отказывался от сборной.

Для меня это эталон того, как игрок относится к своей стране и Родине, – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.