Марчмент с 3+1, Фогеле с 2+3 и Фредерик с 2+1 – звезды последнего в 2023 году игрового дня в НХЛ

Теги рейтинги Бостон Эдмонтон Даллас НХЛ Уоррен Фогеле Трент Фредерик Мэйсон Марчмент Хоккей

Мэйсон Марчмент, Уоррен Фогеле и Трент Фредерик – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги последнего игрового дня 2023 года. 

Третья звезда – форвард «Бостона» Трент Фредерик с 3 (2+1) очками в матче с «Детройтом» (5:3). 

Вторая звезда – форвард «Эдмонтона» Уоррен Фогеле с 5 (2+3) очками в матче с «Анахаймом» (7:2). 

Первая звезда – форвард «Далласа» Мэйсон Марчмент с 4 (3+1) очками в матче с «Чикаго» (8:1). 

2 комментария
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Фогеле могли дать
+1
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+1
HNY from Freddy.
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