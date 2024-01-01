Марчмент с 3+1, Фогеле с 2+3 и Фредерик с 2+1 – звезды последнего в 2023 году игрового дня в НХЛ

Мэйсон Марчмент, Уоррен Фогеле и Трент Фредерик – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги последнего игрового дня 2023 года.

Третья звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Детройтом» (5:3).

Вторая звезда – форвард « » с 5 (2+3) очками в матче с «Анахаймом» (7:2).

Первая звезда – форвард « » Мэйсон Марчмент с 4 (3+1) очками в матче с «Чикаго» (8:1).