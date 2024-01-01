«Сан-Хосе» проиграл 8 матчей подряд и идет на последнем месте в НХЛ. У команды 11 бросков в игре с «Колорадо», меньше было лишь дважды в истории

Теги Колорадо Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Хоккей

«Сан-Хосе» проиграл 8 матчей подряд и идет на последнем месте в НХЛ.

«Шаркс» уступили «Колорадо» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Все поражения в серии произошли в основное время. Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 21 очко в 37 матчах и занимает последнее место в лиге. 

Сегодня калифорнийцы нанесли 11 бросков в створ. Это худший результат для «Сан-Хосе» с октября 2007 года (11 бросков в матче с «Детройтом», 1:5). 

Меньше бросков у команды было только в 2 матчах в истории – в ноябре 1998 года с «Далласом» (0:4, 9) и в январе 1994 года с «Лос-Анджелесом» (2:2, 10). 

1 комментарий
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Куинн нужно на выход, команду нужно встрехнуть.
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