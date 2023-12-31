Лавиолетт о 5:1 с «Тампой»: «Панарин провел чертовски хороший матч, но лучшим был Шестеркин»
Питер Лавиолетт считает, что лучше всех с «Тампой» (5:1) сыграл Игорь Шестеркин.
«Я думаю, что он был лучшим на льду, а это о многом говорит, потому что и Панарин провел чертовски хороший матч.
Но Игорь был великолепен, учитывая некоторые его сэйвы. Казалось, что он полностью сосредоточен. Он видел шайбу и был очень хорош», – сказал главный тренер «Рейнджерс».
Шестеркин отразил 34 из 35 бросков «Тампы» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я подряд и 15-я в 22 играх в сезоне