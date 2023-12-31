Макдэвид о том, что лишь Гретцки, Лемье и Орр отдали больше передач за 600 матчей: «Особенная компания, место в ней много для меня значит. Значит, что-то я делаю правильно»
Коннор Макдэвид рад быть 4-м по голевым передачам за первые 600 игр в НХЛ.
На счету форварда «Эдмонтона» 581 результативный пас. Больше набирали только Уэйн Гретцки (925), Марио Лемье (721) и Бобби Орр (591).
«Если тебя упоминают в одном ряду с этими ребятами – значит, ты что-то делаешь правильно. Это одни из самых-самых лучших хоккеистов, так что место в такой компании много для меня значит.
Это особенная, особенная компания», – сказал нападающий.
https://youtu.be/W8Wi5wfPEkg?feature=shared