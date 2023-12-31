Макдэвид о том, что лишь Гретцки, Лемье и Орр отдали больше передач за 600 матчей: «Особенная компания, место в ней много для меня значит. Значит, что-то я делаю правильно»

Теги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Бобби Орр Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид рад быть 4-м по голевым передачам за первые 600 игр в НХЛ.

На счету форварда «Эдмонтона» 581 результативный пас. Больше набирали только Уэйн Гретцки (925), Марио Лемье (721) и Бобби Орр (591).

«Если тебя упоминают в одном ряду с этими ребятами – значит, ты что-то делаешь правильно. Это одни из самых-самых лучших хоккеистов, так что место в такой компании много для меня значит.

Это особенная, особенная компания», – сказал нападающий.

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7 комментариев
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Сейчас овцефилы объяснят, что он таки все делает неправильно
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Сейчас бригада "овечкинцев" (те, кто еще не уснул в салате) расскажут тебе, Коннор, за хоккейную жизнь.
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Вообще Коннор правильные слова сказал насчёт командных побед. Слова мужика. Я был впечатлен

https://youtu.be/W8Wi5wfPEkg?feature=shared
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На самом деле он, похоже, второй. Среди обычных людей. Включать инопланетян в общий рейтинг - жестоко.
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925 передач за 600 матчей. Во времена Гретцки уровень НХЛ был дворовой...
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