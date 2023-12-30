Веренски пропустит 4-6 недель из-за травмы. Защитник «Коламбуса» набрал 25 очков в 34 матчах сезона НХЛ

Теги травмы Коламбус НХЛ Шон Курали Зак Веренски Джейкоб Кристиансен Хоккей

Хоккеист «Коламбуса» Зак Веренски пропустит 4-6 недель из-за травмы.

Защитник «Блю Джекетс» получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

Хоккеист пропустит 4-6 недель из-за повреждения голеностопа.

Зак Веренски делит лидерство с Джонни Годро в списке лучших бомбардиров «Коламбуса», набрав 25 (1+24) очков в 34 играх при полезности «плюс 2» и среднем времени на льду 24:04.

«Коламбус» также поместил нападающего Шона Курали в список травмированных, а вызвал Джейкоба Кристиансена из фарм-клуба.

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