Динамо – Спартак где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 7 января
В воскресенье, 7 января, сыграют Динамо и Спартак в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо – Спартак
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.