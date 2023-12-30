ЦСКА – Спартак где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 5 января

Теги ЦСКА Спартак КХЛ Хоккей

В пятницу, 5 января, сыграют ЦСКА и Спартак в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.

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Во сколько играют ЦСКА – Спартак

  • Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.

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