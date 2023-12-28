Вашингтон – Лос-Анджелес где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 7 января
В воскресенье, 7 января, сыграют Вашингтон и Лос-Анджелес в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Capital One Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вашингтон – Лос-Анджелес
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.