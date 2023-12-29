«Коламбус» поместил Веренски в список травмированных. Лучший бомбардир команды пропустит несколько недель

Теги травмы Коламбус НХЛ Зак Веренски Джек Рословик Хоккей

«Коламбус» поместил Зака Веренски в список травмированных.

Игрок «Блю Джекетс» получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

Хоккеист пропустит несколько недель из-за повреждения голеностопа.

Веренски – лучший бомбардир «Коламбуса» в текущем сезоне с 25 (1+24) очками в 34 играх при полезности «плюс 2» и среднем времени на льду 24:04.

«Блю Джекетс» также вывели форварда Джека Рословика из списка травмированных.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что там у Коламбуса с мед персоналом? Каждый сезон пол команды поломана, причём тот же Лайне до Коламбуса вообще почти не ломался
0
0
0
Хрустальный Веренски
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий