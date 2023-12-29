«Коламбус» поместил Веренски в список травмированных. Лучший бомбардир команды пропустит несколько недель

«Коламбус» поместил Зака Веренски в список травмированных.

Игрок «Блю Джекетс» получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

Хоккеист пропустит несколько недель из-за повреждения голеностопа.

Веренски – лучший бомбардир «Коламбуса» в текущем сезоне с 25 (1+24) очками в 34 играх при полезности «плюс 2» и среднем времени на льду 24:04.

«Блю Джекетс» также вывели форварда Джека Рословика из списка травмированных.