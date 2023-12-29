Чернышов о любимых хоккеистах: «В НХЛ очень нравится Кросби – полезен в любой части площадки. В КХЛ выделю Никиту Гусева – он наставник для молодых»

Теги Сидни Кросби НХЛ КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Чернышов Хоккей

Игорь Чернышов высказался о любимом хоккеисте в КХЛ и НХЛ.

– Есть ли у вас любимый хоккеист?

– В НХЛ очень нравится Сидни Кросби.

Он полезен в любой части площадки в любой промежуток времени: большинство, меньшинство, дополнительное время, послематчевые броски. Это универсальный хоккеист, который везде сыграет правильно и принесет пользу.

А в КХЛ выделю Никиту Гусева. Он наставник для молодых, часто с нами общается.

Когда Гусев начинает рассказывать нюансы и тонкости, понимаешь, что это большой профессионал своего дела, мастер, у которого хочется учиться каждую минуту, – сказал 18-летний нападающий «Динамо» Игорь Чернышов.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий