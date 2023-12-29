Чернышов о любимых хоккеистах: «В НХЛ очень нравится Кросби – полезен в любой части площадки. В КХЛ выделю Никиту Гусева – он наставник для молодых»

Игорь Чернышов высказался о любимом хоккеисте в КХЛ и НХЛ.

– Есть ли у вас любимый хоккеист?

– В очень нравится .

Он полезен в любой части площадки в любой промежуток времени: большинство, меньшинство, дополнительное время, послематчевые броски. Это универсальный хоккеист, который везде сыграет правильно и принесет пользу.

А в выделю . Он наставник для молодых, часто с нами общается.

Когда Гусев начинает рассказывать нюансы и тонкости, понимаешь, что это большой профессионал своего дела, мастер, у которого хочется учиться каждую минуту, – сказал 18-летний нападающий « » Игорь Чернышов.