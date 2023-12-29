Чернышов о любимых хоккеистах: «В НХЛ очень нравится Кросби – полезен в любой части площадки. В КХЛ выделю Никиту Гусева – он наставник для молодых»
Игорь Чернышов высказался о любимом хоккеисте в КХЛ и НХЛ.
– Есть ли у вас любимый хоккеист?
– В НХЛ очень нравится Сидни Кросби.
Он полезен в любой части площадки в любой промежуток времени: большинство, меньшинство, дополнительное время, послематчевые броски. Это универсальный хоккеист, который везде сыграет правильно и принесет пользу.
А в КХЛ выделю Никиту Гусева. Он наставник для молодых, часто с нами общается.
Когда Гусев начинает рассказывать нюансы и тонкости, понимаешь, что это большой профессионал своего дела, мастер, у которого хочется учиться каждую минуту, – сказал 18-летний нападающий «Динамо» Игорь Чернышов.