Кубок Шпенглера. 1/4 финала. «Фрелунда» сыграет с «Амбри-Пиоттой», сборная Канады против «КалПа»

Теги результаты матчей Сборная Канады по хоккею с шайбой Амбри-Пиотта Фрелунда Кубок Шпенглера КалПа Хоккей

В Давосе проходит 95-й розыгрыш Кубка Шпенглера.

В этом году турнир отмечает свое 100-летие. Первый розыгрыш состоялся в 1923 году. Турнир проводится ежегодно, но несколько розыгрышей были отменены (в том числе в 2020 и 2021 году из-за пандемии коронавируса). 

Кубок Шпенглера

1/4 финала

«Фрелунда» Швеция – «Амбри-Пиотта» Швейцария – 17:10

Победитель сыграет с «Давосом» в полуфинале. 

Сборная Канады – «КалПа» Финляндия – 22:15

Победитель сыграет с чешским «Пардубице» в полуфинале. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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