Кубок Шпенглера. 1/4 финала. «Фрелунда» сыграет с «Амбри-Пиоттой», сборная Канады против «КалПа»
В Давосе проходит 95-й розыгрыш Кубка Шпенглера.
В этом году турнир отмечает свое 100-летие. Первый розыгрыш состоялся в 1923 году. Турнир проводится ежегодно, но несколько розыгрышей были отменены (в том числе в 2020 и 2021 году из-за пандемии коронавируса).
Кубок Шпенглера
1/4 финала
«Фрелунда» Швеция – «Амбри-Пиотта» Швейцария – 17:10
Победитель сыграет с «Давосом» в полуфинале.
Сборная Канады – «КалПа» Финляндия – 22:15
Победитель сыграет с чешским «Пардубице» в полуфинале.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.