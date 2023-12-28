Тренер «Барыса» Болякин о 5:1 с «Авангардом»: «Немножко не понравилось, что в конце не дотерпели, хотели, чтобы Паскуале сыграл на ноль. Но идем в правильном направлении»

Теги Авангард КХЛ Барыс Олег Болякин Эдди Паскуале Хоккей

Олег Болякин подвел итоги игры между «Барысом» и «Авангардом».

Команда из Астаны одержала победу со счетом 5:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Всех с долгожданной, хорошей, уверенной победой, болельщики дали команде необходимую энергию. Хорошая командная победа, немножко не понравилось, что в конце не дотерпели, хотели, чтобы Паскуале сыграл на ноль. Но идем в правильном направлении, команда правильно реагирует на замечания, играет в более агрессивный хоккей.

За короткий промежуток времени невозможно наладить игру во всех аспектах, я не волшебник. Мы сначала поправили игру в атаке, потом в обороне, следом будем работать над большинством. Ищем сочетания, это кропотливый процесс.

Да, была установка сыграть без прокатов с самого начала игры. Парни должны играть агрессивно, не давать сопернику завладеть преимуществом. В этом матче мы свою функцию выполнили», – сказал Болякин. 

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