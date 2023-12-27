Жамнов об 1:2 от «Торпедо»: «Возможно, «Спартаку» не хватило злости в концовке. Серии бросков – не наш конек»
Алексей Жамнов оценил поражение «Спартака» от «Торпедо» (1:2 Б).
«Возможно, нам не хватило злости в концовке. То, что отдали инициативу и чуть уступили в темпе во втором периоде — это чисто из-за удалений.
Серии бросков — это не наш конек. Но уделять им внимание на тренировках не планируем. Хоккеисты мастеровитые, должны находить пути в таких ситуациях.
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