Жамнов об 1:2 от «Торпедо»: «Возможно, «Спартаку» не хватило злости в концовке. Серии бросков – не наш конек»

Алексей Жамнов оценил поражение «Спартака» от «Торпедо» (1:2 Б).

«Возможно, нам не хватило злости в концовке. То, что отдали инициативу и чуть уступили в темпе во втором периоде — это чисто из-за удалений.

Серии бросков — это не наш конек. Но уделять им внимание на тренировках не планируем. Хоккеисты мастеровитые, должны находить пути в таких ситуациях.

Чайковски получил микротравму и не мог доиграть матч», – сказал главный тренер « ».

У Ковальчука два гола за два матча! А еще привоз и незабитый буллит – «Спартак» проиграл в Нижнем