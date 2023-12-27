Коньков об армейском дерби: «Отдаю предпочтение СКА. У ЦСКА 4 поражения подряд, нет чемпионской игры, которую мы привыкли видеть от них»
Сергей Коньков поделился ожиданиями от армейского дерби между ЦСКА и СКА.
Команды проведут матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ сегодня, 27 декабря. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.
«На данный момент я отдаю предпочтение СКА. Команда очень ровно выступает и делает выводы из того, что у них не получается.
У московских армейцев есть определенные проблемы. У них четыре поражения подряд, нет чемпионской игры, которую мы привыкли видеть от красно-синих. Для ЦСКА то положение, в котором оно находится, – большой вызов. Шансы СКА в сегодняшнем матче смотрятся предпочтительнее», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.