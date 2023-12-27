Коньков об армейском дерби: «Отдаю предпочтение СКА. У ЦСКА 4 поражения подряд, нет чемпионской игры, которую мы привыкли видеть от них»

Теги ЦСКА СКА Сергей Коньков КХЛ Хоккей

Сергей Коньков поделился ожиданиями от армейского дерби между ЦСКА и СКА.

Команды проведут матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ сегодня, 27 декабря. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени. 

«На данный момент я отдаю предпочтение СКА. Команда очень ровно выступает и делает выводы из того, что у них не получается.

У московских армейцев есть определенные проблемы. У них четыре поражения подряд, нет чемпионской игры, которую мы привыкли видеть от красно-синих. Для ЦСКА то положение, в котором оно находится, – большой вызов. Шансы СКА в сегодняшнем матче смотрятся предпочтительнее», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

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2 комментария
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Ответ KoToV
Ну и чемпионское окно у москвичей вот-вот закроется, так что за СКА!)
Роман Борисович, это вы?
+1
0
+1
Ну и чемпионское окно у москвичей вот-вот закроется, так что за СКА!)
+1
-1
0
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