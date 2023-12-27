«Локомотив» подписал вратаря Мельничука до конца сезона. Игрок расторг контракт с «Торпедо»

Алексей Мельничук перешел в «Локомотив».

Клуб из Ярославля заключил односторонний контракт до конца сезона с 25-летним вратарем. Ранее хоккеист расторг контракт с « ».

В этом сезоне не провел ни одной игры в Фонбет Чемпионате КХЛ. Всего на его счету 46 матчей в рамках лиги.

Напомним, 27 декабря 2023 года завершится период дозаявок в КХЛ – с завтрашнего дня клубы больше не смогут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками.