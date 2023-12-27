«Локомотив» подписал вратаря Мельничука до конца сезона. Игрок расторг контракт с «Торпедо»

Теги Локомотив Торпедо переходы КХЛ Алексей Мельничук Хоккей

Алексей Мельничук перешел в «Локомотив».

Клуб из Ярославля заключил односторонний контракт до конца сезона с 25-летним вратарем. Ранее хоккеист расторг контракт с «Торпедо». 

В этом сезоне Мельничук не провел ни одной игры в Фонбет Чемпионате КХЛ. Всего на его счету 46 матчей в рамках лиги. 

Напомним, 27 декабря 2023 года завершится период дозаявок в КХЛ – с завтрашнего дня клубы больше не смогут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками.

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7 комментариев
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🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
нужно больше, больше вратарей.
и защитников
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Бочаров сегодня в Омск уедит
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А смысл, если Боча остаётся???
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все дело в откатах!
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Ответ Егор 007
Бочаров сегодня в Омск уедит
а на кого его трейдить? в омске кроме 1 звена больше и брать некого из напов
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Ответ wolkov
а на кого его трейдить? в омске кроме 1 звена больше и брать некого из напов
Вручат не нужного!!!Валю Пьянова например!
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Ответ Егор 007
Вручат не нужного!!!Валю Пьянова например!
и нахер нам ваш убогий пьянов
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