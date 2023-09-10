Дронов о голах в матче с «Витязем»: «Супер, феерично. Молодцы парни, играют, забивают»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Витязь КХЛ Григорий Дронов Илья Набоков Хоккей

Григорий Дронов прокомментировал победу «Металлурга» над «Витязем» (4:3).

В следующем матче команда сыграет с «Салаватом Юлаевым».

– Положительные эмоции, хорошо, что победили. Первый период, можно сказать, провозились, а потом начали играть.

Илья Набоков дебютировал в сезоне. Как тебе его игра?

– Парень молодец. Вероятно, немного волновался в начале, где-то были отскоки, а потом вошел в игру. Мы старались ему помочь. Молодец, с первой игрой его, с первой победой.

– Что скажешь о голах партнеров?

– Вообще супер, феерично. Молодцы парни, играют, забивают. Они нападающие, от них голов и ждут, они это делают.

– Когда забьешь еще?

– Ждите в следующей игре, а там уж как получится.

– Что нужно сделать, чтобы обыграть Уфу?

– Играть с первого периода, не давать им шансы. Действовать так, как мы провели второй, третий период здесь, как до этого играли. Просто играть в свой хоккей, не отдавать инициативу.

– Подведи итоги московской серии.

– Москва – красивый город, есть куда сходить. И здорово, что пока идем без потерянных очков, – сказал защитник «Металлурга» Дронов.

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