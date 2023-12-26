Александр Кожевников: «Дайте нам пять Умарков на клуб – и тогда начнем требовать увеличения лимита. А сейчас это пустой разговор. Посмотрите, каких дуборезов привозят «Адмирал» или «Нефтехимик»

Александр Кожевников высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

– На прошедшей неделе возобновились разговоры о расширении лимита на легионеров до пяти. Интересно ваше мнение.

– Ребята, всегда говорил о том, что пять иностранцев – на мой взгляд, нормальный вариант. Но для нормальных времен – когда границы открыты и есть конкуренция на трансферном рынке.

А сейчас времена ненормальные. Те же финны или шведы закрывают границы, поскольку зомбированы политикой. В такой ситуации наши ведущие клубы еще могут с огромным трудом найти по три легионера, но что говорить о командах второго эшелона? Посмотрите, каких дуборезов привозят, например, «Адмирал» или «Нефтехимик», как с ними мучаются, выгоняют и заново приглашают...

В общем, дайте нам пять Умарков на клуб – и тогда начнем требовать увеличения лимита. А сейчас это пустой разговор.

– Вы вспомнили после вчерашнего матча ЦСКА – « »?

– Совершенно верно. Это был один из немногих матчей Уфы, когда и особенно сыграли в лучших традициях связки Умарк – Хартикайнен. Но в целом по лиге легионерской игры такого уровня сегодня мало, – сказал двукратный олимпийский чемпион.