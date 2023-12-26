Александр Кожевников: «Дайте нам пять Умарков на клуб – и тогда начнем требовать увеличения лимита. А сейчас это пустой разговор. Посмотрите, каких дуборезов привозят «Адмирал» или «Нефтехимик»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик КХЛ Линус Умарк Александр Кожевников Джош Ливо Адмирал лимит на легионеров Саша Хмелевски Хоккей

Александр Кожевников высказался о возможном смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

– На прошедшей неделе возобновились разговоры о расширении лимита на легионеров до пяти. Интересно ваше мнение.

– Ребята, всегда говорил о том, что пять иностранцев – на мой взгляд, нормальный вариант. Но для нормальных времен – когда границы открыты и есть конкуренция на трансферном рынке.

А сейчас времена ненормальные. Те же финны или шведы закрывают границы, поскольку зомбированы политикой. В такой ситуации наши ведущие клубы еще могут с огромным трудом найти по три легионера, но что говорить о командах второго эшелона? Посмотрите, каких дуборезов привозят, например, «Адмирал» или «Нефтехимик», как с ними мучаются, выгоняют и заново приглашают...

В общем, дайте нам пять Умарков на клуб – и тогда начнем требовать увеличения лимита. А сейчас это пустой разговор.

– Вы вспомнили Умарка после вчерашнего матча ЦСКА – «Салават Юлаев»?

– Совершенно верно. Это был один из немногих матчей Уфы, когда Хмелевски и особенно Ливо сыграли в лучших традициях связки Умарк – Хартикайнен. Но в целом по лиге легионерской игры такого уровня сегодня мало, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

7 комментариев
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Что значит дайте?? Найдите! Кто ищет, тот всегда найдет))
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А кто дать то должен?

Пусть будет возможность, а пользоваться ей или нет, уже решение каждого. Не заигравшие легионеры были, есть и будут. При чем тут паспорт вообще
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А кто там плох? Разве что только Калниньш в Амуре
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Да и мне вчера так же вспомнилось, что игра была похожа не те, когда играли наши выдающиеся легионеры, вот они при любом раскладе могли вытащить порой безнадежный матч. Очень хочется верить, что эта традиция вернётся.
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ну да,ведь клубы по типу адмирала и Нефтехимика имеют достаточно денег,чтобы пачками сильных легионеров привозить
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