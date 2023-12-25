Роман Ротенберг: «Динамо – сильная команда с олимпийскими чемпионами, но это был матч СКА. Выстояли в меньшинстве, дальше игра складывалась по нашему сценарию»

Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Динамо».

СКА выиграл со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Отличная игра – обе команды старались показывать яркий хоккей. Много сильных игроков. Мы начали не самым лучшим образом, удалялись в начале.

Надо начинать более дисциплинированно, особенно с таким соперником, как « », которое здорово играет в большинстве.

В команде много опытных мастеровитых ребят, олимпийских чемпионов. Мы понимали, что надо сыграть дисциплинированно.

Молодцы наши хоккеисты, которые выходили в меньшинстве. Они сыграли здорово: по заданию, самоотверженно.

Выстояли меньшинство и перехватили инициативу. Забили хороший гол уже в большинстве. Дальше матч складывался по нашему сценарию – навязывали свою игру, старались играть с шайбой. Второй период был за нами.

Дальше допустили ошибку, в то же время надо отдать команде должное, поблагодарить ребят за этот матч.

Сыграли самоотверженно, дружно, единым кулаком, реализовали свои моменты. Нам есть над чем работать – разберем свои ошибки.

Готовимся к следующей игре. Для нас она самая важная.

– Насколько важно было в этом матче забросить первыми?

– В каждой игре важно забивать первыми. Мы всегда к этому стремимся. Но играем настолько хорошо, насколько позволяет соперник.

«Динамо» – сильная команда, опытные ребята, многие играли в НХЛ. Есть обладатели Кубка Стэнли и олимпийские чемпионы.

Мы прекрасно понимали уровень соперника. Наши ребята сыграли на скорости, с огоньком, с желанием, дружно. Сегодня был наш матч.

Следующая игра начнется со счета 0:0, снова будет важно забить первыми. Каждый тренер так скажет: всегда важно забивать первыми, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.