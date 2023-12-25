Форвард Беларуси Скоренов о судействе против «России 25»: «Мое мнение – ошибки были. Осадок остался. Стоит сказать все так, как было на льду»

Теги Северсталь Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Александр Скоренов сборная России U25 Хоккей

Александр Скоренов заявил об ошибках арбитров в матче против «России 25».

«Россия 25» обыграла команду Беларуси (5:3) на Кубке Первого канала.

– Сборная Беларуси заняла второе место. Довольны ли серебром и остался ли осадок после игры с «Россией 25»?

– Думаю, что удовлетворение все равно есть, хотя, конечно же, хотелось выиграть у «России 25».

Нужно было показать, что прошлогодний результат не был какой-то случайностью. Вторым местом, думаю, можем быть довольны.

Касаемо осадка, да, он остался. Нам нельзя критиковать судейство и обсуждать его, но мое мнение, что ошибки были.

Тут нечего стыдиться и убегать от этого вопроса, поэтому стоит сказать все так, как было на льду, – сказал нападающий сборной Беларуси и «Северстали» Александр Скоренов.

Белорусская сборная получила 12 минут штрафа в этом матче, «Россия 25» – 4 минуты.

Беларусь получила 6 удалений в игре против «России 25», команда Ротенберга – 2. Белорусы пыталась оспорить второй гол, при счете 3:2 были удалены 2 раза и пропустили 2 шайбы

3 комментария
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И он прав, к сожалению.
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Корректно, молодец.
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не могут они не жухать
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