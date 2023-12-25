Никита Гусев: «Я пришел в «Динамо» побеждать – неплохо идем в чемпионате. Интересы команды на первом месте – за рекордами не гонюсь»
Никита Гусев заявил о желании побеждать вместе с «Динамо».
– Никита, статистика у тебя, как обычно, впечатляющая, а что ты сам думаешь о своей игре в «Динамо»? Насколько реальность соответствует ожиданиям, которые были перед началом сезона?
– Полностью соответствует.
Я пришел в «Динамо», чтобы побеждать, и мы неплохо идем в чемпионате. Значит, движемся в правильном направлении. Все хорошо.
– С твоим участием в «Динамо» создана мощнейшая бригада реализации лишнего. В чем секрет ее успеха?
– Мы достаточно много отрабатываем розыгрыш большинства на тренировках. Стараемся сделать так, чтобы сопернику было неудобно, а мы, соответственно, забивали голы.
– Твой личный рекорд сезона в КХЛ – 82 очка. Есть намерение его превзойти? И насколько для тебя вообще важна личная статистика?
– Статистика для игроков, конечно, важна. Но на первом месте всегда стоят интересы команды.
Поэтому за рекордами я не гонюсь, о каких-то конкретных цифрах вообще не думаю. Главное – помогать команде, – сказал нападающий «Динамо» Никита Гусев.