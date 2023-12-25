Никита Гусев: «Я пришел в «Динамо» побеждать – неплохо идем в чемпионате. Интересы команды на первом месте – за рекордами не гонюсь»

Теги КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Никита Гусев заявил о желании побеждать вместе с «Динамо».

– Никита, статистика у тебя, как обычно, впечатляющая, а что ты сам думаешь о своей игре в «Динамо»? Насколько реальность соответствует ожиданиям, которые были перед началом сезона?

– Полностью соответствует.

Я пришел в «Динамо», чтобы побеждать, и мы неплохо идем в чемпионате. Значит, движемся в правильном направлении. Все хорошо.

– С твоим участием в «Динамо» создана мощнейшая бригада реализации лишнего. В чем секрет ее успеха?

– Мы достаточно много отрабатываем розыгрыш большинства на тренировках. Стараемся сделать так, чтобы сопернику было неудобно, а мы, соответственно, забивали голы.

– Твой личный рекорд сезона в КХЛ – 82 очка. Есть намерение его превзойти? И насколько для тебя вообще важна личная статистика?

– Статистика для игроков, конечно, важна. Но на первом месте всегда стоят интересы команды.

Поэтому за рекордами я не гонюсь, о каких-то конкретных цифрах вообще не думаю. Главное – помогать команде, – сказал нападающий «Динамо» Никита Гусев.

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