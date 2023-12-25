Тампа-Бэй – Рейнджерс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 31 декабря
В воскресенье, 31 декабря, сыграют Тампа-Бэй и Рейнджерс в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Amalie Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тампа-Бэй – Рейнджерс
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.