Сибирь – Авангард где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 26 декабря
Во вторник, 26 декабря, сыграют Сибирь и Авангард в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Сибирь».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы KHL, KHL Prime и сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сибирь – Авангард
- Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.