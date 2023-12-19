Динамо – СКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 25 декабря
В понедельник, 25 декабря, сыграют Динамо и СКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо – СКА
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.