«Авангард», видимо, не обменяет Гераськина в «Металлург». Решила позиция Кравеца – главный тренер верит в игрока

Игорь Гераськин, скорее всего, не перейдет в «Металлург».

Ранее сообщалось, что « », « » и «Ак Барс» ведут переговоры о трехстороннем обмене, в котором мог перебраться в уральский клуб.

Но, по данным журналиста Михаила Зислиса, нападающий, видимо, продолжит выступления в «Авангарде», поскольку решающим фактором стала позиция главного тренера команды .

Специалист уверен, что из Гераськина «можно еще выжать больше». Отмечается, в команде к нему также очень хорошо относятся.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 13:53.