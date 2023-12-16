«Авангард», видимо, не обменяет Гераськина в «Металлург». Решила позиция Кравеца – главный тренер верит в игрока

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Михаил Кравец Михаил Зислис Игорь Гераськин Хоккей

Игорь Гераськин, скорее всего, не перейдет в «Металлург».

Ранее сообщалось, что «Авангард», «Металлург» и «Ак Барс» ведут переговоры о трехстороннем обмене, в котором Игорь Гераськин мог перебраться в уральский клуб.

Но, по данным журналиста Михаила Зислиса, нападающий, видимо, продолжит выступления в «Авангарде», поскольку решающим фактором стала позиция главного тренера команды Михаила Кравеца.

Специалист уверен, что из Гераськина «можно еще выжать больше». Отмечается, в команде к нему также очень хорошо относятся.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 13:53.

4 комментария
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Ответ Болельщик МГ
Ну и не нужен он врринципе. Многое не потеряем
а с каких щелей мы должны были дарить его Магнитке((
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Ну и не нужен он врринципе. Многое не потеряем
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