«Авангард», видимо, не обменяет Гераськина в «Металлург». Решила позиция Кравеца – главный тренер верит в игрока
Игорь Гераськин, скорее всего, не перейдет в «Металлург».
Ранее сообщалось, что «Авангард», «Металлург» и «Ак Барс» ведут переговоры о трехстороннем обмене, в котором Игорь Гераськин мог перебраться в уральский клуб.
Но, по данным журналиста Михаила Зислиса, нападающий, видимо, продолжит выступления в «Авангарде», поскольку решающим фактором стала позиция главного тренера команды Михаила Кравеца.
Специалист уверен, что из Гераськина «можно еще выжать больше». Отмечается, в команде к нему также очень хорошо относятся.
В нынешнем сезоне нападающий набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 5» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 13:53.