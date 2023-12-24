Экс-арбитр Зайцев об игре «Торпедо» и СКА: «Я не пойму: вроде бы прогресс, но на некоторых аренах время словно остановилось, застряв в 90-х. Табло не работает, борта ломаются»

Теги СКА Торпедо КХЛ Нагорный дворец спорта профсоюзов Александр Зайцев Чемпионат.com Хоккей

Александр Зайцев с критикой высказался об уровне арбитров в КХЛ.

«Прошла первая половина чемпионата, и промежуточные итоги работы судей – не самые выдающиеся. Общий уровень упал, очень много ошибок.

Повторюсь: для меня самое удивительное, что арбитры теперь смотрят во время игры не только спорные моменты, связанные со взятием ворот, но и даже фолы. И все равно умудряются принимать неправильные решения, которые потом в лиге меняют задним числом!

Много вопросов к технической стороне. Например, вчера в Нижнем Новгороде при игре СКА – «Торпедо» зависло табло. Все это видели: зрители, игроки и сами судьи.

Однако все равно арбитры приняли решения сделать вбрасывание, оставив то время на табло, которое было при зависании! Там прошло уже секунд 10, зачем доигрывать? Получается, что если бы одна из команд продолжила играть и за эти 10-20 секунд забила бы гол, то его бы засчитали? У арбитров на этот случай должен быть четкий план, что делать. Зависло табло – останови игру, мало ли что может произойти!

Вообще в этом матче было много странных, нелогичных решений. И я не пойму: вроде бы идет научно-технический прогресс, но почему-то на некоторых аренах время словно остановилось, застряв в 90-х, когда я еще судил. Табло не работает, борта ломаются…

В общем, работы у судейского департамента и у самой лиги – непочатый край, ее надо делать все время, следить за всем, улучшать, проверять. А не только рапортовать раз в полгода о том, как все у нас хорошо.

Плохо работают и судьи в бригаде. Такое впечатление, что за последнее время среди них появилось много случайных людей.

Поздно выпускают игроков с лавки, некорректно ведут счет времени, много других ошибок, которых в принципе быть не должно», – сказал судья международной категории Александр Зайцев.

12 комментариев
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Я понимаю ,откуда “ветер" подул )К питерским болелам отношусь с уважением .В 90х подружились ,когда у нас был Локомотив(НН) футбольный.Дружим до сих пор .Это я к тому,что Клуб и болелы не при чем. Есть много околоспортивных людей ,которые зачем то полезли рулить .А экс игрокам,экс арбитрам ,экс Назаровым тоже хочется иметь место с краю,под солнцем ,поэтому начинают набрасывать .Но вижу в этом только позитив .Приятно ,что Торпедо,заставляет пробуждать абсурд в умах этих людей)👌😏😁
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Как же пригорело у СКА...
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И вот именно по этому СКА вчера проиграл… и скупая мужская слеза скатилась по небритой щеке….
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Ромке уже лень пожурить, холопы помогают.
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Почему заказчик этих слов сам не поднимает волнующие его вопросы? Зачем использовать такие прокладки?
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Странно, обычно ГТ СКА первым недовольство высказывал, видимо записки охотника обронил и без него прочли))
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Ответ Кк
Согласен. Идет прогресс, команды начинают удивлять движением, комбинациями, а где-то как в 90-х до сих пор решают бабки…
Это про НХЛ? Именно там всё решают бабки и сейчас и раньше.
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Ответ ivan555navi
Это про НХЛ? Именно там всё решают бабки и сейчас и раньше.
Вроде речь о внутренних проблемах была
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Ответ ivan555navi
Это про НХЛ? Именно там всё решают бабки и сейчас и раньше.
Нет, это про СКА
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