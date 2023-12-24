Экс-арбитр Зайцев об игре «Торпедо» и СКА: «Я не пойму: вроде бы прогресс, но на некоторых аренах время словно остановилось, застряв в 90-х. Табло не работает, борта ломаются»

Александр Зайцев с критикой высказался об уровне арбитров в КХЛ.

«Прошла первая половина чемпионата, и промежуточные итоги работы судей – не самые выдающиеся. Общий уровень упал, очень много ошибок.

Повторюсь: для меня самое удивительное, что арбитры теперь смотрят во время игры не только спорные моменты, связанные со взятием ворот, но и даже фолы. И все равно умудряются принимать неправильные решения, которые потом в лиге меняют задним числом!

Много вопросов к технической стороне. Например, вчера в Нижнем Новгороде при игре СКА – «Торпедо» зависло табло. Все это видели: зрители, игроки и сами судьи.

Однако все равно арбитры приняли решения сделать вбрасывание, оставив то время на табло, которое было при зависании! Там прошло уже секунд 10, зачем доигрывать? Получается, что если бы одна из команд продолжила играть и за эти 10-20 секунд забила бы гол, то его бы засчитали? У арбитров на этот случай должен быть четкий план, что делать. Зависло табло – останови игру, мало ли что может произойти!

Вообще в этом матче было много странных, нелогичных решений. И я не пойму: вроде бы идет научно-технический прогресс, но почему-то на некоторых аренах время словно остановилось, застряв в 90-х, когда я еще судил. Табло не работает, борта ломаются…

В общем, работы у судейского департамента и у самой лиги – непочатый край, ее надо делать все время, следить за всем, улучшать, проверять. А не только рапортовать раз в полгода о том, как все у нас хорошо.

Плохо работают и судьи в бригаде. Такое впечатление, что за последнее время среди них появилось много случайных людей.

Поздно выпускают игроков с лавки, некорректно ведут счет времени, много других ошибок, которых в принципе быть не должно», – сказал судья международной категории Александр Зайцев.