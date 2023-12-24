Мэттьюс забросил 28 шайб в 30 матчах в сезоне НХЛ. Это лучший результат на таком отрезке с 1996 года (Ягр – 30 в 30)
Остон Мэттьюс забросил 28 шайб в 30 матчах в этом сезоне НХЛ.
Форвард «Торонто» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:1) и был признан первой звездой.
26-летний американец упрочил свое лидерство в снайперской гонке. Его личная голевая серия (без учета пропуска игры с «Питтсбургом») достигла 7 игр – 12 шайб на отрезке.
Его результат на отрезке 30 игр стал лучшим в лиге с сезона-1996/97, когда Яромир Ягр из «Питтсбурга» забросил 30 шайб в 30 играх.
Отметим, что Ягр тогда провел неполный сезон из-за травмы и не выиграл снайперскую гонку (всего 47 шайб в 63 играх).
Кроме того, у Мэттьюса лучший результат на таком отрезке для игроков «Торонто» за последние 80 лет. Он превзошел достижение Фрэнка Маховлича (1960/61, 27 шайб в 30 играх, всего за сезон – 48 в 70).
как можно желать травм какому-либо спортсмену , даже если он не является вашим фаворитом?