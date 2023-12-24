Мэттьюс забросил 28 шайб в 30 матчах в сезоне НХЛ. Это лучший результат на таком отрезке с 1996 года (Ягр – 30 в 30)

Теги Торонто Коламбус Яромир Ягр НХЛ Фрэнк Маховлич Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс забросил 28 шайб в 30 матчах в этом сезоне НХЛ.

Форвард «Торонто» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:1) и был признан первой звездой. 

26-летний американец упрочил свое лидерство в снайперской гонке. Его личная голевая серия (без учета пропуска игры с «Питтсбургом») достигла 7 игр – 12 шайб на отрезке. 

Его результат на отрезке 30 игр стал лучшим в лиге с сезона-1996/97, когда Яромир Ягр из «Питтсбурга» забросил 30 шайб в 30 играх. 

Отметим, что Ягр тогда провел неполный сезон из-за травмы и не выиграл снайперскую гонку (всего 47 шайб в 63 играх). 

Кроме того, у Мэттьюса лучший результат на таком отрезке для игроков «Торонто» за последние 80 лет. Он превзошел достижение Фрэнка Маховлича (1960/61, 27 шайб в 30 играх, всего за сезон – 48 в 70). 

3 комментария
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А может 70 шайб выбьет ?
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Ответ Vakhore
Ждем травм, такой бездарек не имеет права быть в одном ряду с Сашей.
это такая неудачная шутка?
как можно желать травм какому-либо спортсмену , даже если он не является вашим фаворитом?
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