Мэттьюс забросил 28 шайб в 30 матчах в сезоне НХЛ. Это лучший результат на таком отрезке с 1996 года (Ягр – 30 в 30)

Остон Мэттьюс забросил 28 шайб в 30 матчах в этом сезоне НХЛ.

Форвард «Торонто» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с « » (4:1) и был признан первой звездой.

26-летний американец упрочил свое лидерство в снайперской гонке. Его личная голевая серия (без учета пропуска игры с «Питтсбургом») достигла 7 игр – 12 шайб на отрезке.

Его результат на отрезке 30 игр стал лучшим в лиге с сезона-1996/97, когда из «Питтсбурга» забросил 30 шайб в 30 играх.

Отметим, что Ягр тогда провел неполный сезон из-за травмы и не выиграл снайперскую гонку (всего 47 шайб в 63 играх).

Кроме того, у лучший результат на таком отрезке для игроков « » за последние 80 лет. Он превзошел достижение Фрэнка Маховлича (1960/61, 27 шайб в 30 играх, всего за сезон – 48 в 70).