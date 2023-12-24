Свечников – 3-я звезда матча с «Айлендерс»: 2 передачи, 4 броска и 5 хитов за рекордные в сезоне 20:33. У Андрея 2+12 в 19 играх
Андрей Свечников сделал 2 передачи в игре с «Айлендерс».
Форвард «Каролины» был признан 3-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (4:5).
В активе россиянина стало 14 (2+12) очков в 19 играх в этом сезоне.
Сегодня Андрей (20:33 – максимальное время в сезоне, 2:15 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, применил 5 силовых приемов, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.