Свечников – 3-я звезда матча с «Айлендерс»: 2 передачи, 4 броска и 5 хитов за рекордные в сезоне 20:33. У Андрея 2+12 в 19 играх

Теги Айлендерс Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников сделал 2 передачи в игре с «Айлендерс».

Форвард «Каролины» был признан 3-й звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (4:5). 

В активе россиянина стало 14 (2+12) очков в 19 играх в этом сезоне. 

Сегодня Андрей (20:33 – максимальное время в сезоне, 2:15 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ и 1 мимо, применил 5 силовых приемов, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кочетков 2 раза в этом сезоне 4:5 сыграл против Айлендерс
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий