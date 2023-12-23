США победили Канаду (6:5 ОТ) в контрольном матче перед МЧМ. Селебрини и Леонард сделали по дублю

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США обыграла Канаду в контрольном матче перед молодежным чемпионатом мира.

В составе команд по две шайбы каждый забросили канадец Маклин Селебрини (фаворит драфта НХЛ-2024) и американец Райан Леонард (проспект «Вашингтона»).

США – Канада – 6:5 ОТ (1:1, 4:2, 0:2, 1:0)

1:0 – 3 Финли

1:1 – 11 Селебрини (Вуд)

1:2 – 25 Гики (Минтен, Бонк)

2:2 – 28 Ринзель (Ховард, Бриндли)

3:2 – 32 Леонард (Ховард, Миннетян)

4:2 – 37 Мур (Готье, Полкамп)

4:3 – 39 Савуа (Аллар, Пойтрас), ГБ

5:3 – 39 Леонард (Перро, Смит)

5:4 – 45 Селебрини (Дюме, Уоррен), ГБ

5:5 – 48 Аллар (Бек, Ламурье)

6:5 – 64 Хатсон

Молодежный чемпионат мира состоится в шведском Гетеборге с 26 декабря по 5 января.

2 комментария
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Леонард замена Овечкина?
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Очень странное ощущение, что они и сыграю в финале. Скриньте
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