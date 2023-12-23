Кудашов об игре с «Нефтехимиком»: «Динамо» не совсем правильно сыграло в 1-м периоде, но выправило ситуацию. Отдача была на хорошем уровне – это и вознаградилось победой»

Теги Нефтехимик Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов высказался о победе над «Нефтехимиком».

«Динамо» победило со счетом 3:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Думаю, зрителям понравилась игра. Она была быстрой, с обилием моментов и силовой борьбы. Команды показали хорошие скорости.

Первый период не совсем правильно сыграли, были небольшие недоработки.

Позднее уже выправили ситуацию, но надо отдать должное сопернику – «Нефтехимик» играл очень быстро, хорошо выходил в контратаки и оборонялся. Было видно, что хозяева на были заряжены.

В то же время хочу поблагодарить наших игроков за то, что вовремя включились и нашли пути к победе.

Было очень много блокированных бросков и силовой борьбы – отдача была на хорошем уровне. Именно это нам и вознаградилось в концовке победой.

– Первый период начали не лучшим образом из-за того, что ваши мысли не дошли до ребят или «Нефтехимик» сыграл по-другому?

– Хозяева действовали именно так, как мы и предполагали – быстро, собранно и с большой самоотдачей.

Мы играли немного академично – во многих ситуациях можно было действовать проще, быстрее, прямее…

Мы лишний раз старались подержать шайбу и сохранить ее и за это чуть не поплатились, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

2 комментария
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Команда выглядела очень уставшей и где Кудашов разглядел скорости в матче не очень то и понятно.
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Ответ Faroe
Команда выглядела очень уставшей и где Кудашов разглядел скорости в матче не очень то и понятно.
Вот вот. Как беременные катались. Хотели в полсилы сыграть что ли? Игра не понравилась. Настраиваемся, парни, дальше другой соперник. Которого надо "поздравить" с наступающим. И пожелать всех благ!
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