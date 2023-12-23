Кудашов об игре с «Нефтехимиком»: «Динамо» не совсем правильно сыграло в 1-м периоде, но выправило ситуацию. Отдача была на хорошем уровне – это и вознаградилось победой»
Алексей Кудашов высказался о победе над «Нефтехимиком».
«Динамо» победило со счетом 3:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Думаю, зрителям понравилась игра. Она была быстрой, с обилием моментов и силовой борьбы. Команды показали хорошие скорости.
Первый период не совсем правильно сыграли, были небольшие недоработки.
Позднее уже выправили ситуацию, но надо отдать должное сопернику – «Нефтехимик» играл очень быстро, хорошо выходил в контратаки и оборонялся. Было видно, что хозяева на были заряжены.
В то же время хочу поблагодарить наших игроков за то, что вовремя включились и нашли пути к победе.
Было очень много блокированных бросков и силовой борьбы – отдача была на хорошем уровне. Именно это нам и вознаградилось в концовке победой.
– Первый период начали не лучшим образом из-за того, что ваши мысли не дошли до ребят или «Нефтехимик» сыграл по-другому?
– Хозяева действовали именно так, как мы и предполагали – быстро, собранно и с большой самоотдачей.
Мы играли немного академично – во многих ситуациях можно было действовать проще, быстрее, прямее…
Мы лишний раз старались подержать шайбу и сохранить ее и за это чуть не поплатились, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.