Владимир Плющев: «Наши защитники не очень соответствуют международному уровню – в НХЛ это восторг. У нас такой хоккей, как в ЦПКО имени Горького – где мальчики с девочками»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев НХЛ КХЛ Хоккей

Владимир Плющев высказался об игре российских хоккейных защитников.

– Наши защитники не очень соответствуют международному уровню – это однозначно!

Вот опять обращаемся к примеру НХЛ. Игроки обороны там просто восторг: действуют очень агрессивно, есть движение, владение коньками, броски, уверенная  работа на синей линии.

А у нас ребята практически находятся в статическом положении. Закрыть зону – его основная задача.

Ну, хорошо, если еще бросил, и шайба долетела до ворот. Я уж не говорю про силовые приемы. У нас такой хоккей, как в ЦПКО имени Горького в Москве. Не знаю, в Питере есть подобные?

– Хватает. Массовое катание.

– Где мальчики с девочками.

Все фолы у нас происходят или потому что бьют по рукам, или попадают в лицо клюшкой, или еще что-то подобное. А силовые приемы применять фактически никто не умеет.

Хотя предшественники нынешних защитников такими элементами владели очень серьезно. «Вертушками» переворачивали, перекидывали за борт, ставили на рога в кульбитах или встречали на противоходе так, что мозги переворачивались, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

4 комментария
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Зато у нас стало по 7-9 тренеров в командах ,а конкретно оказалось учить силовым приёмам и не кому в командах ! Поэтому и идёт толкотня на борт руками или клюшкой соперника или зацепы -подножки !
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В наше время и ветер дул сильнее , добавил Плющев .
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Да тут дискредитацией российского хоккея попахивает от Плющева.
А если серьезно, он прав.
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И этот человек еще недавно руководил какой-то главной командой в хоккее?
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