Владимир Плющев: «Наши защитники не очень соответствуют международному уровню – в НХЛ это восторг. У нас такой хоккей, как в ЦПКО имени Горького – где мальчики с девочками»

Владимир Плющев высказался об игре российских хоккейных защитников.

– Наши защитники не очень соответствуют международному уровню – это однозначно!

Вот опять обращаемся к примеру НХЛ. Игроки обороны там просто восторг: действуют очень агрессивно, есть движение, владение коньками, броски, уверенная работа на синей линии.

А у нас ребята практически находятся в статическом положении. Закрыть зону – его основная задача.

Ну, хорошо, если еще бросил, и шайба долетела до ворот. Я уж не говорю про силовые приемы. У нас такой хоккей, как в ЦПКО имени Горького в Москве. Не знаю, в Питере есть подобные?

– Хватает. Массовое катание.

– Где мальчики с девочками.

Все фолы у нас происходят или потому что бьют по рукам, или попадают в лицо клюшкой, или еще что-то подобное. А силовые приемы применять фактически никто не умеет.

Хотя предшественники нынешних защитников такими элементами владели очень серьезно. «Вертушками» переворачивали, перекидывали за борт, ставили на рога в кульбитах или встречали на противоходе так, что мозги переворачивались, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.