Айкел рассказал, что мог быть обменян в «Калгари»: «Были команды, в которые я хотел перейти больше, чем другие. «Вегас» был одним из таких клубов»
Джек Айкел поделился перипетиями обмена из «Баффало» в «Вегас».
В 2021 году форвард перешел из «Баффало» в «Вегас» в результате обмена. «Сэйбрс» не хотели, чтобы игрок делал операцию на спине, которую прежде не делали хоккеистам. В 2023 году хоккеист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Голден Найтс».
«В начале процесса разные команды то интересовались, то нет. По началу несколько клубов Восточной конференции пытались что-то сделать...
Было много звонков от разных команд: «Каролина», «Миннесота», затем «Колорадо». В итоге дело свелось к двум клубам – «Калгари» и «Вегас».
Во время процесса были команды, в которые я хотел перейти больше, чем другие, и «Вегас» был одним из таких клубов. Я был очень доволен результатом», – сказал нападающий Джек Айкел.