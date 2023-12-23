Айкел рассказал, что мог быть обменян в «Калгари»: «Были команды, в которые я хотел перейти больше, чем другие. «Вегас» был одним из таких клубов»

Теги Каролина Миннесота Калгари НХЛ Вегас Джек Айкел Хоккей

Джек Айкел поделился перипетиями обмена из «Баффало» в «Вегас».

В 2021 году форвард перешел из «Баффало» в «Вегас» в результате обмена. «Сэйбрс» не хотели, чтобы игрок делал операцию на спине, которую прежде не делали хоккеистам. В 2023 году хоккеист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Голден Найтс».

«В начале процесса разные команды то интересовались, то нет. По началу несколько клубов Восточной конференции пытались что-то сделать...

Было много звонков от разных команд: «Каролина», «Миннесота», затем «Колорадо». В итоге дело свелось к двум клубам – «Калгари» и «Вегас».

Во время процесса были команды, в которые я хотел перейти больше, чем другие, и «Вегас» был одним из таких клубов. Я был очень доволен результатом», – сказал нападающий Джек Айкел.

2 комментария
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Ответ Maxim Shumov
Если бы обменяли в Калгари, 100% ушел бы уже оттуда, как и остальные
Ага, ушёл бы он, с контрактом до 2026
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