Айкел рассказал, что мог быть обменян в «Калгари»: «Были команды, в которые я хотел перейти больше, чем другие. «Вегас» был одним из таких клубов»

Джек Айкел поделился перипетиями обмена из «Баффало» в «Вегас».

В 2021 году форвард перешел из «Баффало» в « » в результате обмена. «Сэйбрс» не хотели, чтобы игрок делал операцию на спине, которую прежде не делали хоккеистам. В 2023 году хоккеист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Голден Найтс».

«В начале процесса разные команды то интересовались, то нет. По началу несколько клубов Восточной конференции пытались что-то сделать...

Было много звонков от разных команд: « », « », затем «Колорадо». В итоге дело свелось к двум клубам – « » и «Вегас».

Во время процесса были команды, в которые я хотел перейти больше, чем другие, и «Вегас» был одним из таких клубов. Я был очень доволен результатом», – сказал нападающий .