Дмитрий Федоров: «Некоторых раздражает, что «Торпедо» становится топ-клубом и без серьезных финансов вошло в число самых зрелищных команд нашего хоккея»

Дмитрий Федоров ответил на вопрос о негативе в отношении к «Торпедо».

– Вы видели опрос руководителей клубов, где некоторые отметили «Торпедо» в числе самых неприятных команд? Есть ли какой-то негатив к клубу, зависть?

– На уровне мы с этим не сталкиваемся.

Но, думаю, действительно многих коробит тот факт, что « » быстро и без серьезных финансовых вливаний вошло в число самых зрелищных и популярных команд нашего хоккея.

Максим Гафуров однажды в интервью сказал, что мы становимся топ-клубом, и я посмотрел комментарии. Болельщики обсуждали так, будто бы он сказал, что «Торпедо» уже топ-клуб, хотя руководитель говорил о процессе, а не о свершившемся факте.

Некоторых действительно раздражает, что «Торпедо» становится топ-клубом – с привлечением молодежи и за счет изменения тактической модели игры.

Есть команды, которые осязаемо отстают: за гораздо большие деньги они не дают результат и не показывают атакующую игру.

Ко всему прочему «Торпедо» создает вокруг хоккея ощущение праздника. Можно назвать это шумихой или ажиотажем, но о команде говорят много.

Не только о Ларионове, но и об игроках. И даже о младших – о «Чайке».

Так что, ребята, работайте лучше, играйте интереснее, подключайте молодых игроков, уходите от отката и архаичных тактических схем.

«Торпедо» подталкивает наш хоккей к изменениям, но не все хотят меняться, – сказал ассистент главного тренера «Чайки» .