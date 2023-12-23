Тренер «Сибири» Кривокрасов о 4:2 с «Ак Барсом»: «Лучшая игра в сезоне. Не сбавляли темп, были быстрее, выигрывали единоборства во всех трех зонах»
Сергей Кривокрасов прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:2).
– В первую очередь хотел бы отметить всю команду, всех парней, вратаря, сыграли все 60 минут. Я считаю, что это была лучшая игра в сезоне. Не сбавляли темп, были быстрее везде и выигрывали единоборства во всех трех зонах.
– С чем связана слабая игра на вбрасываниях?
– Это детальная работа, индивидуальная. Будем уделять этому больше внимания, мы должны работать над этим больше.
– Не показалось, что слишком слишком рано начали играть в оборону? В атаке «Сибирь» смотрелась выигрышнее.
– Я бы так не сказал, у нас были хорошие моменты и в атаке. Естественно, когда нужно было закрываться, мы это делали. В первую очередь у нас была поставлена цель на оборону. В Тольятти мы так же играли. А в атаке мы знаем свое дело.
– Коротков и Мерфи играют на сто процентов?
– У нас все играют на сто процентов.
– Оцените дебют Пайгина.
– Сыграл на уровне, молодец. Он долго не играл, но показал хороший уровень.
– Ходят слухи о том, что Прохоркин может сменить команду. Как прокомментируете это?
– Я не хочу комментировать этот вопрос. На данный момент непонятно, что и как. Вся концентрация у нас на то, что происходит в раздевалке и кто с нами в строю.
– То, что он сегодня не играл – связано с подготовкой к сделке, или с неудачной игрой на выезде?
– Так решили, что сегодня выходим в таком составе, это было мое решение.
– «Сибирь» показала одно из лучших движений в сезоне. Вы видите в этом следствие декабрьской паузы? Провели тренировки, мини-сбор, или наоборот, команда отдохнула.
– Был длинный отрезок до перерыва. Парни отдохнули, потом мы хорошо провели подготовку, позанимались, залечили болячки. Естественно, все это помогло.
И все понимают в команде, где мы находимся и за что бьемся на данный момент. Я думаю, только поэтому все парни сконцентрированы и продолжают двигаться в этом же направлении.
– Стоит ли ждать до конца дедлайна трансфер на выход ли на вход?
– Пока ничего не происходит, никаких сделок, а Прохоркин находится в команде, тренируется с нами, все делает с нами, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов.